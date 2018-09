Hobbyn som kan vara hur dyr och hur billig som helst

Det var 1945 som Jemtlands Radioamatörer (JRA) grundades och länge hade de en lokal i Torråsen som ägdes av försvaret. När försvaret ändrade inriktning och flyttade till andra lokaler tog kommunen över fastigheten år 2007. Då blev hyran för hög och så småningom flyttade JRA till Teknikland. Där håller de fortfarande till och har basen för de aktiviteter som anordnas medlemmarna som är cirka 65 till antalet, samt för besökarna på Teknikland.

En annan aktivitet är prövningar för certifikat, man måste nämligen bevisa en viss kunskapsnivå för att få bli radioamatör, tilldelas en anropssignal och ge sig ut i etern. Det krävs att man erlägger ett prov i elteknik, radiolära, elsäkerhet samt viss radiokunskap och elektronik. Att ta ett certifikat hos JRA kan även vara ett steg in i försvaret, eftersom kunskaperna är användbara där. Utbyte med andra föreningar sker genom tävlingar och genom de besöksradiostationer som finns i Sverige och Norge. Den närmaste finns i Utanede i Bispgården, strax intill Thaipaviljongen. Här kan de hyra in sig under vandrarhemsliknande former och använda den radioutrustning som finns.

Då och då tar en del radioamatörer med sig sin utrustning till lämplig terräng. LT följde med tre personer ur JRA på en sådan utflykt till Frösötornet. Det är Kent Jonsson med anropssignal SM3LVB, Mårten Sandström (SA3MSA) och Lars Larsson (SM3UMW). Kent Jonsson är den som hållit på längst. Redan i de tidiga tonåren kom han i kontakt med amatörradio. Han bodde då i Gäddede och en pingstkyrkopastor var en ivrig entusiast på området. År 1980 tog Kent Jonsson sitt certifikat, endast 15 år gammal, och sedan dess har han hållit på, parallellt med arbete som tekniker i Östersund.

Med i Gäddede var jämnårige Mårten Sandström, som även byggde en radio. Mårten, som till vardags arbetar som tjänsteman på Tillväxtverket, hade en lite krokigare väg till verksamheten som radioamatör. Den har tagit fart på senare år, efter verksamhet som signalist i hemvärnet. Lars Larsson har hållit på sedan 1992 och arbetar till vardags som tekniker på ett företag i Östersund.

- Det är ju en hobby som kan vara hur billig som helst och hur dyr som helst. Många bygger ju sina grejor själv, till exempel små radiomottagare eller radiosändare, oftast då telegrafi. Men de flesta idag, de köper ju en färdig radio och då blir det genast dyrare, säger Larsson.

Amatörradio heter det för att verksamheten inte är kommersiell, men föreningen får in en del pengar till sin verksamhet genom att arrangera samband på olika evenemang.

- När det är rally så brukar du ofta se oss ute i skogarna, för då får man ju inte köra annan kommunikation, alltså mobiltelefonnätet kan gå ner, säger Lars Larsson.

Alternativet med amatörradio, om samhället skulle utsättas för kris eller krig, är något alla tre poängterar. Bristerna i samhällets beredskap har uppmärksammats på sistone och det finns en trend med preppers, personer som på egen hand förbereder sig för kris eller krig. Om telefonmaster slås ut är det kommunikation med kortvåg som återstår.

*Kan ni märka att det kommit in fler medlemmar som ett resultat av preppingtrenden?

- Nej, vi har sett någon som har gjort lite förfrågningar så där, säger Lars Larsson.

Det är mest män som ägnar sig åt amatörradio och medelåldern är rätt hög, men de tre är hoppfulla inför framtiden. Inom scoutrörelsen finns det yngre som är intresserade. Enligt Kent Jonsson är det vanligt att tjejer vill delta i de sambandsuppdrag som föreningen får in.

En vanlig uppfattning är att amatörradio är något föråldrat och primitivt, men de tre vill framhålla bredden. I Sverige finns cirka 12 000 licensierade utövare och i övriga världen mer än 3 miljoner.

- I ena änden har du små enkla telegrafisändare som du bygger själv, och i andra änden så har du jätteavancerad digital utrustning, säger Mårten Sandström.

- Jag skulle säga att amatörradio alltid ligger i framkant på tekniken, eftersom det är drivet av så jättemånga människor som är intresserade av det här, genuint intresserade. Som bygger egna prylar och testar och testar, fortsätter Sandström.

- Ja, många gånger så är det ju det som sedan blir en kommersiell produkt, kanske om fem år, eller tio år, tillägger Lars Larsson.

Här är han enig med Sandström, de tar båda upp ”Packet radio” som numera sitter i taxibilarna som exempel på en produkt som har sitt ursprung i verksamheten med amatörradio.

På Teknikland kan de som är intresserade träffa aktiva medlemmar som kan demonstrera och visa hur det fungerar.

- Alla är alltid välkomna, säger Mårten Sandström.