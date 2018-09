Henrik Strandfors: Hoppas nästa trend blir tv utan experter och kommentatorer

Jag tänkte börja denna krönika med att utvärdera mig själv, detta med en krönika som jag skrev i våras som mall. Varför jag börjar rota i den krönikan skall jag förklara senare.

Den nämnda texten skrev jag efter att ha läst en artikel som slog fast att två timmars total tystnad varje dag var bra för hjärnan. Jag gick då igenom mina dagar och insåg att jag var chanslös att uppnå dessa två timmars totala tystnad men tänkte att jag skulle ge det ett försök. Utvärderingen några månader senare ger ett tydligt resultat: misslyckande!

Jag har knappt försökt inser jag, jag har fortsatt att fylla de potentiellt tysta stunderna med podcasts och annat. Uppenbarligen är jag för tråkig för mig själv att umgås med. Anledningen till att jag kom att tänka på detta med tystnad igen var att jag i helgen upptäckte någonting som för mig var nytt. En fotbollsmatch på tv utan kommentatorer – enbart publikljud. Jag ser vissa veckor upp emot tio fotbollsmatcher, vissa på plats men de absolut flesta ser jag på tv. Viktiga matcher vill jag se i lugn och ro, gärna helt själv. Att stå i en klack passar många men inte mig, jag vill kunna ha fullt fokus på vad som sker på planen, inte på vilka ramsor som ska sjungas och hade min sikt skymts av en flagga eller halsduk så hade jag blivit vansinnig.

Jag har följt ÖFK:s upp- och nedgångar sedan starten för drygt 20 år sedan och just ÖFK och dess spelare har nu på senare tid lett till att jag har börjar följa lag som Bali United (Brwa Nouri), Watford (Ken Sema) och Amiens (Saman Ghoddos), till och med Esteghlal i den iranska ligan finns nu på min lista av lag att hålla extra koll på sedan Alhaji Gero landat där.

Det var under en match med Amiens det skedde. Jag vet inte om det var något tekniskt fel som gjorde att kommentatorer saknades eller om det var ett medvetet val av sändande bolag, det spelar mindre roll. Grejen var att jag tyckte det var underbart skönt. Det blev såklart inte totalt tyst då publikljud och andra kringljud fortfarande låg kvar, men jag slapp att under nittio minuter ta del av information kring saker jag faktiskt kunde se själv. Att det blev mål till exempel, eller irrelevanta saker som att högerbackens pappas kusin spelat VM för Colombia 1994. Förutom att jag inte behövde spetsa öronen för att lyssna på information så kunde jag nu dessutom ägna mig helt åt att bilda mig en egen uppfattning om vad som hände på planen, detta utan att påverkas av en kommentator och en expert vid dennes sida. Exakt samma känsla hade jag under valspurten för några veckor sedan. Vid flera tillfällen så avslutades debatterna med att det var experter som analyserade partiledarnas insats och mer eller mindre betygsatte dessa. Det vill jag göra själv. Jag vill utmana min egen hjärna att skapa uppfattningar om, och analysera, vad jag just sett och hört. Vill jag ta del av andras uppfattningar och tolkningar så kan jag aktivt söka upp dessa när min egen bild är klar och redo att antingen bekräftas eller ifrågasättas.

I dag så matas vi med information och ljud från tidig morgon till sen kväll. Jag har, som jag skrev ovan, tydligen inte klarat av att skala bort ljud helt, men kanske skulle detta kunna vara ett sätt att i alla fall minska informationsmängden som min hjärna behöver processa. Vilket blir första bolag att starta sändningar där man kan välja bort kommentatorer? Jag är väl medveten om att jag kan stänga av allt ljud på tv:n, men jag vill ha kvar fotbollskänslan som kringljuden ger. Jag tänker mig samma upplägg som med textning av tv-program, den kan man ju i dag välja att ha på eller av. Kanske kan läktarljud bli vad porlande vatten, knastrande brasljud eller fågelkvitter blir för andra – avslappning. Samtidigt får min hjärna öva på att tänka och analysera saker själv, någonting som blir allt ovanligare i dag.