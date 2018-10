Givmilda länsbor bidrog till en lyckad insamling för Världens barn

P4 Jämtland har under två veckor turnerat i länet och samlat in pengar till världens barn. Det sista stoppet gjordes på Busstorget i Östersund under fredagen.

– Vi tror att vi kommer att närma oss 100 000 kronor. Det har gått väldigt bra, säger Emelie Andersson, programledare på P4 Jämtland.