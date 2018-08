Gammaldags renovering är på tapeten: "Vi märker en ökad medvetenhet"

Kulturarvet byggnadsvård och inredning i Östersund är lite av ett jämtländskt nav för byggnadsvårdsintresserade och folk som med varsam hand är i renoveringstagen. Allt från linoljefärg till emaljskyltar och rustning av gamla Jämtlandsskåp ryms innanför väggarna i lokalen på Bangårdsgatan. Den senaste tiden tycks fler och fler ha upptäckt byggnadsvårdsmässig renovering.

– Vi märker en ökad medvetenhet, att fler efterfrågar och vill ha hållbart, kvalité och naturliga material som är snälla mot människa och miljö, säger Camilla Lindberg som arbetar på Kulturarvet.

Bland hyllraderna i butiksdelen trängs tallsåpa med mässingbeslag, skruvar och gångjärn till fönster och dörrar. Många kunder kommer för att hitta detaljerna såsom en viss dimension och utförande av spårskruv eller fönstervred eller en krok till ett fönsterlås.

– Det är det där lilla extra, sista utsmyckningen som många kunder letar efter, det kan vara svårt att hitta jämförbart i äldre stil som det man tidigare haft. Det är inte ovanligt att vi modifierar om till exempel beslag för att passa kundens önskemål.

Längs en vägg står linoljefärg och äggoljetempera, ett slags byggnadsvårdens signum.

– Det vi är störst på är bryggsmörja och linoljefärg. Under hela hösten ifjol och långt in i december var flera av våra kunder aktiva med stora målningsprojekt. Sommaren är dock vår högsäsong. Vi bryter kulörer med oljebrytpastor, gjorda på kokt linolja och pigment i pulverform. Ofta får vi in färgflagor från någon fasad eller dörr där recept saknas på kulören, då kan vi nyansera fram rätt kulör.