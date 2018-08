Företag slipper betala 100 000 i vite – efter felaktig delgivning

Länsstyrelsen i Jämtlands län har yrkat att ett företag i länet ska betala ett vite på 100 000 kronor.

Anledningen är att företaget under 2016 inte genomfört en miljöteknisk markundersökning som länsstyrelsen förelagt bolaget att göra.

2017 överklagades föreläggandet till mark- och miljödomstolen men överklagandet avvisades. Beslutet överklagades inte och provtagningsplanen skulle ha kommit in under hösten 2017.

Eftersom företaget inte följt föreläggandet om markundersökningen yrkade länsstyrelsen på ett vite på 100 000 kronor. Till stöd för föreläggandet har man lämnat in det överklagande till föreläggandet som företaget lämnat in. "Länsstyrelsen fick inte in något delgivningskvitto utan föreläggandet anses delgivit i och med deras överklagan", säger länsstyrelsen.

Man menar alltså att företaget inte gärna kunnat överklaga ett föreläggande de fått genom en delgivning de inte mottagit.

Mark- och miljödomstolen har nu tagit ställning i ärendet och meddelar att en förutsättning för att kunna döma ut ett vite är att att det är korrekt delgivet och att det är länsstyrelsen som ska visa att en delgivning har skett. Detta genom exempelvis ett delgivningskvitto.

Att företaget överklagat föreläggandet behöver inte betyda att de har mottagit det, menar Mark- och miljödomstolen.

Därför avslår man länsstyrelsens ansökan och företaget behöver inte betala vitet.