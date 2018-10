Emma och Jennie stöttar mobbad med hjälp av namninsamling – backas av idoler och har fått över 2 400 underskrifter

I frustration över hur mobbning idag, på grund av sociala medier, når de mobbade dygnet runt efterlyste Jennie Nordin idéer på vad som kan göras för att få till en ändring. Emma Thorén ville hjälpa till och tillsammans kom de fram till att starta en namninsamling. En namninsamling för att få mobbaren och inte den mobbade att byta skola med syftet att få fler att kraftsamla för att motverka mobbning.

– Jag hoppas att den här listan får skolan att se att samhället reagerar och tänka på ett nytt sätt, säger Jennie Nordin.

– Det är många som anser att mobbning måste tas på allvar och att det måste finnas förebyggande sätt för att motverka mobbing och när det sker så måste det tas tag i på rätt sätt. Kulturen i dag är att det är den mobbade som måste byta skola, när det egentligen borde vara tvärtom, säger Emma Thorén.

De anser att både den mobbade och den som mobbar måste få hjälp. Att ansvaret inte bara ligger hos skolan utan att alla tillsammans kan göra något.

– Vi kände att nu när det här är uppe på tapeten så har vi chansen att göra många andras röster hörda. Det kommer aldrig gå att få slut på mobbning men kan vi uppmärksamma det och får vi en person att tänka till och kanske inte ska skriva det där dumma så gör det skillnad, säger Jennie Nordin.

Namninsamlingen drog igång under torsdagen och i skrivandets stund har det kommit in över 2 400 underskrifter. Människor från hela landet har skrivit under och lämnat kommentarer som ”Visa för mobbarna att detta beteende är oacceptabelt. Ge den mobbade den start i livet han förtjänar” och ”All mobbning i framför allt skolorna måste få ett slut NU.”

Ingen av initiativtagarna trodde att så många skulle skriva under.

– Nej det trodde vi aldrig, jag sa till min sambo att det skulle vara kul om vi fick ihop 100 underskrifter, säger Emma Thorén.

– Det är artister och människor från hela Sverige och många eldsjälar i den här stan som vill lyfta den här frågan, säger Jennie Nordin.

Flera forna Idoldeltagare visar sitt stöd. ”Vi är jättemånga som stöttar dig och du ska inte ta någon skit” säger Idolvinnaren Chris Kläfford i ett videoklipp.

"Jag hörde om mobbingen i skolan och det gör mig extremt upprörd, för du är fantastisk precis så som du är. Du ska inte låta någon av dem få dig att tro någonting annat och av egna erfarenheter kan jag säga att det kommer att bli bättre," säger Hanna Ferm.

Magnus Schönberg backar barnet genom ett Facebookinlägg. ”Mobbning ska aldrig vinna! Därför backar jag XX och alla andra barn och ungdomar som lever i skuggan pga av rädsla för sin omgivning!” skriver han och uppmanar fler att skriva på namninsamlingen.

På söndag klockan 17 hålls en ljusmanifestation i Badhusparken mot mobbning där Magnus Schönberg kommer att uppträda.

