Boende skapas för gymnasieelever med asylavslag - "Vi hoppas kunna öppna boendet till helgen"

Den så kallade gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen ger möjlighet till personer som fått avslag på sina asylansökningar att få uppehållstillstånd för att studera på gymnasieskolor i Sverige. Det gäller både om asylavslaget vunnit laga kraft eller är under prövning i någon domstolsinstans.

Men i de fall som en avslagen asylansökan vunnit laga kraft så omfattas inte personen av rätt till boende via Migrationsverkets försorg, vilket är fallet under asylprocessen. De som fått ett utvisningsbeslut kan efter det ansöka om ett särskilt uppehållstillstånd för gymnasiestudier men har då inget rätt till boende, vare sig via Migrationsverket eller kommunens socialtjänst.

Det problemet vill nu Östersunds kommun och Svenska kyrkan råda bot på genom att skapa ett boende för dessa personer. Boendet skapas genom verksamhetsformen idéburet offentligt partnerskap, där kommunen bidrar med lokaler för boende och Svenska kyrkan med personalresurser för uppstart av boendet och samordning av frivilligkrafter. I Östersund beräknas ett 40-tal personer totalt vara i ett sådant läge att de omfattats av den nya gymnasielagen och inte har boende ordnat genom det offentligas försorg.

Både den föregående och den nu tillträdande politiska majoriteten är överens om att skapa boendet.

– Det här är ett väldigt bra exempel på hur man hittar ett samarbete mellan kommunen och civilsamhället för att lösa en komplicerad fråga. Jag är tacksam för att kyrkan har varit så lösningsorienterad och positiv i det här partnerskapet, säger Bosse Svensson, C, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi välkomnar det här samarbetet med Svenska kyrkan och de är ett väldigt bra exempel på hur ett partnerskap med civilsamhällets organisationer kan formas, säger oppositionsrådet AnnSofie Andersson (S). Det känns bra att vi fortsätter i den här andan även med det nya styret och att det inte finns några politiska oenigheter i den här frågorna.

Svenska kyrkan kommer vara den som står för uppstart och drift av boendet. Kyrkan ska också samordna frivilligkrafter från andra ideella organisationer som Hej främling, Rädda barnen och Röda korset.

– När vi har fått dit alla möbler och sängar så kan vi öppna, säger Johannes Swahn-Paulsson från Svenska kyrkan. Vi hoppas kunna öppna boendet till helgen. Vi känner till ett 40-tal personer som vi tror är berörda av den nya gymnasielagstiftningen. Men alla av dem är inte aktuella för den här boendeformen. Vi försöker samla dem och utreda vilka som kan komma ifråga för den. På boendet kommer det vara mellan 16 och 19 boendeplatser beroende på vad som godkänns ur brandskyddssynpunkt, säger Johannes Swahn-Paulsson.

Problemet med boende för de som omfattas av gymnasielagen förekommer just nu i många av landets kommuner. I landet beräknades innan lagen trädde i kraft att den berörde 9000 personer men när sista ansökningsdatumet 30 september passerat hade 10 500 ansökningar kommit in till Migrationsverket.

– Det hade varit lättare om de omfattats av bosättningslagen precis som andra vuxna gör, säger Annika Hermansson, utvecklingsstrateg inom Östersunds kommun. Då skulle de kunna anvisas till en kommun som får ett formellt ansvar för att ordna ett boende. Som det är nu blir själva boendebiten otydlig och många kommuner får försöka lösa frågan på bästa sätt lokalt, säger Annika Hermansson.