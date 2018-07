Åhléns har öppnat igen efter takras

På grund av skyfallet under natten mot söndag så brast ett dagvattenrör och som följd av det rasade en del av innertaken i butiken in. Man hade stängt under söndagen för att göra en skadeundersökning av taket samt sanera vattnet. Trots att man kunde öppna butiken igen redan dagen efter så är problemet inte helt löst.

– Inventering pågår för att se hur stor del av vårt sortiment på vissa avdelningar som är berört av vattenskadan, säger Monica Hultgren, pressansvarig vid Åhléns.

Man jobbar även aktivt för att undvika att detta ska ske igen.

– Vi för en dialog med fastighetsägaren för att undvika liknande problem i framtiden, säger Monica Hultgren.

