346 personer skrev högskoleprovet i Östersund: "Jobbigt med tidspressen"

Klockan 09.00 så inleddes den första delen av provskrivningen runt om i landet. Innan dess hade deltagarna fått en introduktion med all nödvändig fakta. Högskoleprovet är omgärdat av en hel del förordningar och regler.

– Det är bara jag som har tillgång till provmaterialet. Det har öppnats här på morgonen, sedan har provledarna hämtat sina kartonger. Och då säkerställs det att det är rätt personer som hämtar materialet. Kartongerna får sedan inte öppnas förrän alla är i salen, berättar Sara Ahlin, ortsansvarig för högskoleprovet.

I Östersund skrev 346 personer provet under söndagen. I Sveg var det 19 stycken och i Strömsund 6. Matematik stod på agendan vid den första provdelen.

– Man brukar ha lite magkänsla ungefär hur det har gått, och jag tycker ändå att det gick rätt så bra, säger Emanuel Moberg, under den första rasten vid tiotiden.

– Jag gillar matte, men det är svårt att veta hur det har gått, säger kompisen Ida Bengtsson, som skrev provet för andra gången.

Hur var känslan innan provet skulle påbörjas?

– Det nya är den här tidspressen. På tenter har man fem timmar på sig, nu måste man göra det så snabbt, säger Ida Bengtsson.

Båda två tycker det är bättre att hoppa över en fråga om man blir sittande länge.

– Jag är en sån som verkligen vill lösa varje uppgift, men det är definitivt bättre att gå vidare. Det handlar ändå om att samla poäng.

Emanuel Moberg har stor rutin och skrev provet för femte gången.

Är det en fördel att ha skrivit provet tidigare?

– Ja, absolut. Man kommer in i det mycket mer och vänjer sig med tidspressen. Vanligtvis kanske man kan lösa alla frågor om man har lite mer tid, men under stress är det svårare, säger han.

Varje år ertappas deltagare med att fuska. Men reglerna är skärpta och universitet kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel i upp till två år. Alla form av fusk är dessutom straffbart – under brottsrubriceringen ”osann försäkran”. För polisanmälan krävs att provdeltagaren har skrivit under ”på heder och samvete” att inte använda otillåtna hjälpmedel under provet.

– Det finns speciella förhållningssätt om det upptäcks fusk. Det görs en anmärkning tillsammans med den skrivande och talar om att "nu har vi sett det här och vi kommer göra en anmärkning". Sedan beror det på hur grovt fusket är, säger Sara Ahlin. .