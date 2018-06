Nerpin tog sin bästa placering någonsin - trots borttappade klubbor

Det blev en trevlig midsommar för Therese Nerpin som slutade tvåa på LET Access Series i Schweiz. Placeringen är hennes bästa hittills i karriären, men det var ingen enkel start för golfproffset från Frösön. Vid ankomsten i Schweiz saknades hennes klubbor och ingen på flygplatsen visste var de hade tagit vägen. Istället fick hon låna klubbor av en kille som jobbade på tävlingen.

- Det var lite nervöst, för man vet aldrig hur det funkar med någon annans klubbor, men jag fick bra med träningstimmar innan så det var tur att jag var på plats i god tid, berättar Nerpin.

Tävlingen flöt på bra för Nerpin som spelade jämt genom hela tävlingen. Efter den första och andra rundan låg hon ett slag under par. Efter den tredje rundan slutade hon på två slag under par. Totalt blev det en andraplats med fyra under par, tre slag efter vinnaren Fanny Cnops från Belgien.

- Det känns jättekul, jag har känt att jag spelat bra ganska länge så det är skönt att det äntligen lossnade, säger Nerpin.

Poängen hon får i och med att hon slutade två kommer göra att hon klättrar i ranking och därmed får spela fler tävlingar vilket kan göra att hon kommer ett steg närmare Europatouren.

- Det ger ganska bra med poäng på ranking listan så det betyder mycket inför nästa år. Och för Europakvalet, kommer man topp 30 på LET Access får man spela i kvalrunda två till Europatouren så det betyder mycket att få de här poängen, säger Nerpin.

Nästa tävling är i Belgien den 26 juni och därefter blir det raka vägen till Spanien för ytterligare en tävling innan det blir ett uppehåll.