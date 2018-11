Musikrecension: Bådagård och Långbacka Duo med personligt anslag

Jämtlandsfödda Matilda Bådagård är en ovanligt mångsidig musiker och musikskapare, som nyligen tillsammans med Maja Långbacka genomfört en stor nordisk turné under namnet Nordic Highway. Detta med anledning av duons aktuella skivsläpp av helt egenproducerad musik i en gränsöverskridande genre av pop, jazz och folkmusik.

Matilda är sångerska, låtskrivare och multimusiker, inspirerad av folkmusik från hela världen. Hon har turnerat och framträtt med många kända musikernamn, och har på senare år profilerat sig själv på skiva med brasiliansk musik, men också som uttolkare av Leonard Cohens sånger.

Nu prövar hon en duomusikalisk form tillsammans med en lika mångsidigt begåvad artist, Maja Långbacka. Duon framträdde tidigare i år på Folk- och Världsmusikgalan och har nu alltså dokumenterat sin mycket personligt profilerade musik på skivan Wake us up.

Det här är utan tvekan en artistduo som sticker ut. Erfarna och mångsidiga musikskapare som med avstamp i folkmusiken vågar ta steg över genregränserna. I den smältdegel där deras musik formas, uppstår ett alldeles eget sound med starkt personligt anslag.

Skivan Wake us up inleds med taktfast folkmusikstamp och blandar sedan hämningslöst ballad, hymn och poprytm. En hyllning till den medeltida Hildegard von Bingen är helt instrumental, traditionella Koral har ordlös sång, låten Calling är suggestiv, starkt rytmisk och Piece of Heart har balladkänsla.

Det är med andra ord en växlingsrik repertoar som duon Matilda Bådagård och Maja Långbacka bjuder på, med musik som skär över många genregränser och med lätt egensinne utmanar det konventionella och strömlinjeformade. Den här duon går sina egna vägar med ett mycket personligt anslag i musiken.

RECENSION

"Wake us up"

av och med Maja Långbacka och Matilda Bådagård

(Playing with music/Border)