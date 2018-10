Minst två värmerekord i länet slogs igår: ”Det kan slås fler rekord i dag”

Under gårdagen kunde Gäddedeborna njuta av en rekordvarm oktoberdag. Under lördagen uppmättes 16,6 grader där. Även i Hoting slogs ett tidigare värmerekord för denna månad. Där var det 16.8 grader igår.

– Det har inte varit så varmt i oktober sedan man började att göra mätningarna, säger Per Holmberg som är meteorolog på Foreca.