Minnesord: Tore Torstensson, Hammerdal

Tore föddes den 19 maj 1954 i Lorås. Hans föräldrar var lanthandlarna Torsten och Lina Eriksson.

Tore växte upp i Lorås och visade tidigt intresse för föreningslivet. Han och hans äldre bror Börje utvecklade tillsammans med byns övriga ungdomar föreningen Lorås 4H. De ägnade många timmar till idrottsliga aktiviteter, fotografering och mycket annat.

Tore har under hela sitt liv haft ett stort intresse för idrott och blev redan som ung medlem i Hammerdals IF. Han tävlade i löpning och spelade fotboll. Han engagerade sig som ledare i friidrottssektionen, där han träffade sin blivande fru Monica. De gifte sig 1981 och fick tre barn, Magnus, Anna och Åsa. Tore var en pionjär som på tidigt 80-tal tog ut pappaledighet med barnen. Att få vara hemma med sina små upplevde han fantastiskt.

Barnen blev intresserade av idrott i många former, främst friidrott och skidåkning. Det gjorde att pappa Tore, under vinterperioden, tillbringade de flesta fredagskvällarna i pannrummet vallandes skidor. En långtur på skidor i månskenet på riktigt skarföre var en njutning för honom.

Han gick flera tränarutbildningar samt utbildade sig till förbundsdomare i friidrott. Tore höll i flera domarutbildningar i länet. Åtskilliga timmar under många år spenderades på Svartviken i Hammerdal med olika träningsgrupper.

1988 arrangerades det första St Olavsloppet. Tore samlade ihop ett lag från Hammerdal, Team Utrikes, som åkte iväg och hade fantastiska löpardagar. Det gjorde att fru Monica året därpå startade ett eget lag, Team Utrikes II/Lady Utrikes. Paret engagerade sig i sina lag under ett 20-tal år och St Olavsloppet samlade hela familjen samt många vänner kring löparfesten. Under några år sprang Tore i tävlingsklass för Duveds IF. Löpningen var hans rekreation och stora passion. Många maratonlopp och andra tävlingar har han genomfört men viktigast för honom var alla de fina vänner löpningen gav honom.

År 1995 fick Tore förtroendet att vara domare vid friidrotts-VM i Göteborg. Det följdes upp 1997 då han utsågs till tävlingsledare för SM i friidrott i Sundsvall. Uppdrag som han uppskattade och var stolt över. Tore har under många år suttit i styrelsen för Jämtland/Härjedalens friidrottsförbund samt varit dess ordförande 2004-2011. Han har också tillhört styrelsen och suttit som ordförande i Hammerdals IF under många år.

1978 fick han fast anställning vid Strömsunds kommun, fritidsförvaltningen. Som fritidsassistent i Hammerdal kommer han alltid att vara förknippad med kommunterräng och kommunskida. Under cirka 20 års tid planerade och genomförde han dessa arrangemang, vilket uppskattades av många.

Under 2000-talet fram till nu arbetade han på turistinformationen i Strömsund där han också var konsumentrådgivare. Han var dessutom ordförande i fackförbundet Vision, Strömsund.

Han var alltid serviceinriktad, såg inga hinder, ställde alltid upp och hann med mycket; hade glimten i ögat och levererade träffsäkra repliker. Tore höll ett högt tempo i allt han gjorde, men behöll lugnet. Han satte en deg, sprang en runda, kom tillbaka och bakade ut, eldade, gräddade och hann ändå vara nära alla. Ingenting var omöjligt för honom.

Tore värnade om alla människors lika värde. Han valde alltid att se det goda i alla. Han var en engagerad god man till flera ensamkommande flyktingbarn. De såg honom som sin ”pappa”.

Lediga stunder tillbringade han helst i naturen, i skogen, på myren eller fjället. Inget hjortron satt säkert.

De senaste sju åren gick han helt upp i sin roll som morfar. Barnbarnen Alva, Elsa och Anton var det käraste för honom.

Vi saknar vår älskade make, pappa och moffa, han fattas oss.

Monica och barnen