Minnesord: Lars-Göran Larsson, Börtnan-Skålan/Västerås

Lars-Göran föddes år 1957 i Östersund och kom efter uppväxten i Odensala och påföljande militärtjänstgöring, att studera Teknisk fysik vid Uppsala universitet år 1977. Efter civilingenjörsexamen i Teknisk fysik (Master of Science) vid nämnda universitet år 1983, så började Lars-Göran som doktorand vid Gustaf Werners Institut i Uppsala där han år 1992 disputerade i högenergifysik: ”Relativistic Pole Model For Few-Body Photonuclear reactions”. Under dessa år undervisade han parallellt på universitet i Relativistisk kvantfältteori, Relativistisk kvantmekanik samt i Allmän relativitetsteori.

År 1993 anställdes han som lektor vid Mälardalens högskola, där han kom att undervisa fram till sin död i maj 2018. Studenterna vid högskolan i Västerås och Eskilstuna vittnar om Lasses stora engagemang för sina studenter där hans kunskap, hjälpsamhet och vägledning sträckte sig långt över vad som kunde förväntas.

Under den första studietiden i Uppsala anslöt han sig till studentföreningen Jamtamot, vid Norrlands nation i Uppsala, där han bland annat var Överhövding, Gode och Storjamt. Som redaktör för Jamtlands tidning skrev han en mängd artiklar och kom senare även att försvara och debattera hembygden i Östersunds-Posten. Han var även med i JRA (Jämtländska republikanska armén) och ”Storsjöodjurets vänner” och var bland annat med vid presentationen av republiken Jamtlands första stora fana 1983.

Lars-Göran intresserade sig på fritiden mycket för språk och då speciellt de skandinaviska språken och där i synnerhet släktskapet mellan norskan och jämtländskan. Jämtländskan/jamskan, ett språk han sedan barnsben behärskade och senare tillsammans med andra kom att upprätta ett fungerande skriftspråk för.

Som den matematiker han var, älskade han statistik i alla dess former, men ännu mer sin hembygd där han tyckte mycket om att skida på vintern, fiska i fjällbäckarna vid midsommar, slåtter på sommaren och plocka bär på sensommaren.

Storjamten Lars-Göran Larsson har lämnat ett stort tomrum efter sig. Han var en hjälpsam och rättvis människa som ägde ett stort hjärta.

Närmast anhöriga är hans föräldrar och syskon med familjer.

Familjen