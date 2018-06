Minnesord: Gudrun Jonsson, Skärvången

Vår fina godhjärtade mamma somnade in lugnt och stilla på kvällen den 17 juni med mig och min bror vid sin sida.

Hon föddes som yngst av fyra barn till Anna och Simon Eriksson i Skärvången och var sin hembygd trogen under hela sitt liv. Under hennes uppväxt var där full aktivitet på gården med flera generationer boende under samma tak. Mamma gick sex år i folkskola och brukade berätta att det ibland var så kallt i klassrummet att mjölken hon hade med sig frös till is.

Redan vid 14 års ålder började hon ansvara för mjölkningen av korna eftersom hennes mamma var barnmorska och yrkesverksam hela sitt liv.

1954 gifte hon sig med vår pappa Jonas som var från granngården ”Nol a bäcken” och de tog så småningom över hennes hemgård där de hjälptes åt med jordbruket. De fick två barn tillsammans, Håkan född 1954 och Gun-Marie 1960.

Gudrun var en anspråkslös person som alltid månade om alla andra i första hand. Hon var mycket gästvänlig och jag tror att alla kände sig välkomna hos oss. Ingen fick lämna köket utan en kopp kaffe och det viktigaste av allt ”doppa”, vilket var hembakta bullar och kakor av alla de slag. Något annat vi minns är hennes goda tunnbröd. Mamma kavlade kakorna och pappa fick lära sig grädda. Jag kan fortfarande höra kruskavelns raspande mot bakbordet och känna den fantastiska smaken av nygräddat tunnbröd.

Ett stort intresse var hennes krukväxter som hon verkligen fick att prunka i alla fönster. Även stickning ägnades mycket tid och resulterade i många strumpor och vantar som hon skänkte bort. Det fanns mycket sång och musik i hennes liv och hon uppskattade verkligen när det gavs tillfälle att sjunga.

Släktgården där både mamma och vi vuxit upp har varit en naturlig samlingspunkt för kusiner och andra släktingar genom åren. Särskilt på somrarna var det många som hälsade på och hjälpte till med ”höjänna” och annat som hörde jordbruket till. Mamma trivdes som allra bäst när hon hade sina nära och kära omkring sig.

Under några somrar i slutet av -70 talet kom Torgny, en kille med särskilda behov, till Skärvången för att hjälpa till med sysslorna på gården. Efter några år flyttade han dit och blev kvar i hela 16 år som en riktig trotjänare och familjemedlem.

Gudrun tyckte även det var fantastiskt intressant att se sig om i världen men som jordbrukare var det inte ofta tillfälle gavs. En resa som jag dock aldrig glömmer var när jag och min kamrat Inger tog med oss våra mammor och fastrar på en händelserik skolresa med buss till Leningrad 1985. Den ryska rödbetssoppan i Viborg var något som mamma länge pratade om. Det var verkligen som att komma till en helt annan värld.

Innan pensionering hann Gudrun arbeta några år inom hemtjänsten. Båda våra föräldrar var engagerade i allt som rörde hembyn. till exempel föreningshuset och kapellet. De var trogna medlemmar i IOGT-logen Fjällets banér i Skärvången så länge den var aktiv.

Så småningom kom barnbarnen som förgyllde tillvaron och de senaste åren även barnbarnsbarn. Så länge orken fanns var det aldrig omöjligt för mamma att komma på besök och vara barnvakt.

De sista månaderna bodde hon på Hällebo äldreboende i Offerdal där hon fick den allra bästa omsorg. Även om man vet att livet tar slut går det inte vara beredd när ens mamma går bort. Livet blir aldrig detsamma igen. Vi saknar dig så väldigt mycket.

Familjen

genom Gun-Marie