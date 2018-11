Minnesord: Göran Helgesson, Östersund

Född 1935 i Fugelsta, Marieby, som äldst av fyra bröder. Efter grundskolan utbildade sig Göran till VVS-montör. Ett yrke han sedan var trofast hela livet. Han började arbeta på Mohlins vatten och värme. Göran med familj flyttade därefter ned till Gävle för att arbeta på Sandvikens järnverk. Efter två och ett halvt år återvände de till Östersund. Han arbetade på Anderssons värme med en kortare sejour som egenföretagare, för att sedan återvända till Carlor Celsius, där han arbetade till sin pensionering.

Vid arton års ålder träffade han sitt livs kärlek, Eivor. Vår mamma. Tillsammans fick de tre barn: Bosse, Elisabeth och Moniqa. Göran fick också fyra barnbarn.

Hans största fritidsintresse var stugan som han själv byggt i Marieby, där Göran och hustrun Eivor spenderade mycket tid. Han tyckte om att fiska, plocka bär och hade ett stort naturintresse. Ett annat kärt intresse var familjens hundar. Kort därefter byggde Görans bröder också stugor i närheten. Det resulterade i stark släktgemenskap, som skapat många fina minnen för alla släktingar och vänner.

Göran var lugn, tyst och tålmodig. Han var även omtänksam och ödmjuk, med en stor portion humor. Utöver detta var han mycket händig och nyfiken.

De senaste femton åren var Göran änkeman. Hans motto löd "kommer tid, kommer råd". Det visade sig inte minst när han på senare år blev påverkad av sviktande hälsa. Under alla år uppvisade Göran stor livsglädje och behöll gnistan in i det sista. Under sitt sista år bodde Göran på Solsångens äldreboende. Där fick han ett respektfullt bemötande och mycket god omvårdnad av personalen.

Vi som har levt nära Göran kommer alltid att med stor tacksamhet minnas honom med mycket kärlek. Världens bästa pappa.

Görans barn och barnbarn