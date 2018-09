Minnesord: Björn Norström, Stockholm

Vi, hans kamrater, trodde att Björn Norström skulle överleva oss alla. I drygt 30 år satt han i rullstol, orsakad av ett fall utför en trappa. Han lappades ihop efter många timmars operation. Han kom inte upp på benen igen, men kunde fortsätta att skriva om långfilmer i TV-Expressen där han efter frilansandet fått en fast plats. Han såg ut som en bohem, fast i sin profession var han närmast pedant. Beställda manus levererades punktligt och efter önskade mått. Han blev en gunstling hos chefen ”Linkan” och redigerarna. Som redaktör för Filmrutan, filmstudiosrörelsens tidskrift, var han en sträng kriarättare och flitig medarbetare.

Hans filmintresse upptäcktes tidigt i födelsestaden Östersund och hans mentor redaktören Gösta Ohlsson lät honom börja som filmrecensent i Jämtlands Tidning redan som 15-åring. Efter gymnasiet kom Björn till huvudstaden för att läsa på högskolan, men satt för det mesta på bio och började skriva filmkritik i gamla Stockholms-Tidningen. Det var på ”Stocken” vi möttes 1963, Björn och jag. Två cineaster i vardande med norrländska rötter. Björn tog mej med till Operabaren och Yngve Gamlins stambord. Där glammades det rejält med många glas. Yngve och Björn hade förenats i kampen för Republiken Jämtland, nu var Gamlin president för frihetsrörelsen och Björn hans väpnare och talskrivare. Höjdpunkten i deras revolutionära samliv blir ett statsbesök 1967 hos Tage Erlander på Harpsund. Efter sitt tal till statsministern överlämnar Gamlin ett minne från senaste älgjakten – en fårbog.

Vi började samarbeta med ett par tv-dokumentärer, sedan skrev vi på 70-talet i snabb takt tre barnböcker om ”Blåsjöbarna” som vi samregisserade först för radioteatern, därefter blev det en biograffilm efter vårt manus med mig som regissör. Björn gjorde en egen humoresk för tv, ”Kan bussen komma”, skrev manus till ett par tv-deckare och gav ut egna barnboken ”Karl den Tolfte Mars”. Med filmforskaren Örjan Roth-Lindberg skrev han boken ”Myternas marknad” om källor och motiv i amerikansk film. Björn hade en enastående minnesbank och var expert på västernfilm.

Jag tog dessbättre min bil till de många krogsittningarna med Björn. Jag drack en öl medan Björn intog starkare drycker. Vi bollade idéer och planerade nya samarbeten tills det blev ett abrupt slut. Björn tog med sin talang in i alkoholdimman, blev sjuk och hamnade småningom på ett särskilt boende och fick där goda assistenter som skötte honom väl. Flera av dem kom att följa honom under många år. Björn var kravlös och rolig in i det sista, trots att han efter ett epileptiskt anfall drabbats av förlamning och afasi. Han förlorade sitt närminne, men mycket före 1986 mindes han, konstaterade vi. Han kunde utan vidare räkna upp alla John Waynes filmroller!

Han var min bästa vän som försvann för mycket länge sen.

Jonas Sima