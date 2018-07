Minnesord: Anna Maria Winerdal-Ring, Undersåker

Anna Maria Winerdal-Ring, Undersåker, har avlidit i en ålder av 41 år.

På väg till begravningen för Anna Maria ”Ammis” Winerdal-Ring i Undersåker lyssnade vi på Samuel Ljungbladhs ”Ruler of Everything” – en låt som Anna Maria själv delade under sin sjukdomstid. Men det var svårt att ta in budskapet om en ”Gud som har kontroll över allt” när 41-åriga Ammis nu ryckts bort från oss alla efter flera års envis kamp mot cancern. Det är inte lätt att förstå varför en så livsglad människa ska skiljas från barn, familj, släkt och vänner.

Vid avskedet i Undersåkers kyrka nyligen fanns mer än 200 vänner på plats för att ta farväl. Hon hade en ovanlig förmåga att bygga djupa och nära relationer med massor av människor på ett sätt som fick var och en att känna sig sedd och betydelsefull. Hennes kontaktnät sträckte sig långt utanför familjen och den kyrkliga kretsen i Årebygden.

Hon var bara ett par månader gammal när hon först kom till Sverige 1976 från Sri Lanka. Föräldrarna Göran och Britt-Marie Winerdal i Jönköping blev hennes fasta punkt tillsammans med storebror David. I mitten av 90-talet sökte sig Anna Maria till Åre, där hon mötte David Ring, som hon sedan fick tre strålande barn tillsammans med: Nils, 14, Signe, 10 och Lilly, 8.

Hon utbildade sig till sjuksköterska och barnmorska och fick några fina år på förlossningskliniken i Östersund när cancern först slog till för åtta år sedan. Hon blev botad, men 2016 kom sjukdomen tillbaka i en mer aggressiv form. Vi hoppades och bad att hon återigen skulle besegra den, men den 10 juni somnade hon stilla in.

Det som gjorde Ammis till en så värdefull och nära vän var hennes glädje, omtänksamhet och öppna sinne: ibland överraskade hon oss med att tala rakt på sak utan förskönande omskrivningar. Bara några dagar innan hon dog mötte hon en av läkarna på sjukhuset, som förklarade att det inte längre fanns några medicinska möjligheter att bota sjukdomen. Vänligt med ganska tydligt förklarade läkaren att sjukdomen skulle ta hennes liv. Anna Maria svarade på sitt typiska sätt:

”Vi ska väl alla dö en gång – även du…” sa hon tryggt och avspänt till den förvånade läkaren. Han fick tårar i ögonen och sa att han önskade sig samma värdiga attityd till döden som Anna Maria själv visade i den stunden.

Det är extremt tomt efter Anna Maria. Vi sänder varma tankar till David och barnen hemma i Undersåker.

Lillemor och Arne Winerdal