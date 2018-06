Miljonbelopp till ÖFK efter Ghoddos första VM

Tack vare att Ghoddos blev uttagen till Irans VM-trupp kommer nu ÖFK att få en del pengar av FIFA för hans insats. Det spelar ingen roll hur mycket han spelat.

FIFA räknar per dag som spelaren deltagit i VM med start två veckor innan första matchen till dagen efter de åkt ur VM. Totalt betalar man ut runt 8,530 dollar per spelare och dag, vilket blir ungefär 76,000 kronor per dag.

Iran inledde VM den 15 juni och därför räknar man från den första juni till och med den 26 juni. Totalt får då ÖFK runt två miljoner kronor för Ghoddos, men summan kommer att betalas ut under olika perioder för att det inte ska gynna något särskilt transferfönster.

