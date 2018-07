Melankolisk svärta med Sarah Klang

Debutplattan "Love in the Milky way" landade tidigare i år, och sedan dess har 25-åriga artisten Sarah Klang snärjt svenska folket runt lillfingret.

Efter att ha inlett 2018 med att sjunga på "P3 guld", Grammisnominerats till årets nykomling och uppträtt på bästa sändningstid i "På spåret" har göteborgaren slagit brett.

I sommar är Sarah Klang ute i landet med en repertoar fylld av stora kärlekslåtar i altcountry/americana-facket – och i likhet med mycket annat detta år är även sommarturnén stjärnskottets första:

"Eftersom det här är min första så har jag ingen aning men jag ANTAR att det blir mer fest och skönare att kliva upp för att åka tidigt på mornarna – och att man får spela ute är ju fint också," skriver Sarah Klang.

Turnerat har hon däremot gjort flitigt och redan hunnit med konserter i bland annat Tyskland och USA – men Sverigespelningarna tillhör de turnéminnen som ligger närmast hjärtat.

"Hittills har Pustervik i Göteborg såklart varit stort då det är hemmaplan, men KB i Malmö var nog det roligaste jag gjort då det var så himla mycket folk och jättevarmt, på ett sexigt sätt."

Var finns den bästa publiken?

"Ofta på svettig klubb, ganska sent. Men det kan nog bli mysigt på festival i sommar också."

Vilken scen drömmer du om att få spela på?

"Ullevi, för att det är sådan klassisk ultimat barndomshämndscen i Göteborg. Conan O'Briens show. Vet inte så mycket annat? Någon go scen i Sydstaterna kanske."

Amerikareferensen går som en röd tråd genom Sarah Klangs estetik – från glammiga scenkläder i Dolly Parton-anda till maffiga refränger färgade av countryns melankoliska svärta.

Finns det någon låt som du alltid spelar?

"Jag har ju bara släppt ett album på tio låtar så det blir till att försöka spela alla varje gång, annars blir ju setet skitkort."

Vad tar du alltid med dig när du åker ut på turné?

"Precis allt utom Iphoneladdare."

Och vad är det sista du gör innan du kliver på scenen?

"Halsar sista bubblet."

Moa Lindstedt/TT

Fakta: Sarah Klang

25-årig artist från Göteborg som debuterade 2016 med singeln "Sleep". Har sedan dess släppt singlarna "Strangers", "Left me on the fire", "Lover" och "Mind" _ samt albumet "Love in the Milky Way".

Fick uppmärksamhet efter succéuppträdande i "På spåret".

Nominerades till årets nykomling på Grammisgalan tidigare i år.

Aktuell: Spelar på Yran i Badhusparken på lördag 28/7 .