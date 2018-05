Med svart bälte i heavy metal – Rockkartellen ger jämtarna en sista chans till en hårdrocksfestival på hemmaplan

Fyra akter är klara för årets festival. The Poodles och Chris Holmes Mean Man (tidigare W.A.S.P.) agerar dragplåster. De andra två banden är Astral Doors från Borlänge och Revelations med basen i Stockholm. Inne i Klanghallen är baren och caféterian öppna med mat- och alkoholförsäljning. Det kommer även att finnas en vagn med matförsäljning utomhus, men till skillnad mot förra gången blir det inget öltält eftersom publiken lätt har en tendens att fastna i tältet istället för att se konserterna.

– Jag vet att jag tar en risk och får säkert en skopa skit för att jag tar bort det, men det kan jag leva med. Det är respektlöst mot artisterna. Jag kommer däremot att ställa ut några bord så att folk kan gå ut och röka eller sätta sig för att äta, säger Ola Andersson, arrangör.

Han tar emot i sitt radhus nere vid vattnet i Brunflo. Här är han uppvuxen och här drömde han tidigt om att starta en hårdrocksfestival.

– Jag var less på att jag alltid behövde åka så långt så fort jag ville se någon konsert och varför skulle det inte gå att göra det i Brunflo? Allt behöver ju inte hända i stan.

Hårdrocken upptäckte han i mellanstadiet, kanske lite oväntat genom sitt sportintresse. Han spelade både hockey och innebandy och umgicks därigenom med lite äldre killar som spelade band som Accept och Iron Maiden.

– "Burning" från albumet "Breaker" tycker jag fortfarande är en av de bästa hårdrockslåtarna. Eller Iron Maidens "Number of the beast". Allt eftersom plockade jag också in Judas Priest och Motörhead.

Fast i dag heter favoriterna Mötley Crüe.

– Det är inte den hårdaste hårdrocken, men det är sköna låtar. En viktig detalj är attityden – kläderna, håret, smyckena, stilen, jag älskar det där och blir sur på grupper som ställer sig och lirar i vanliga t-shirts. Gör något för publiken för fan! säger Ola Andersson som själv gjort sig känd för att ha anammat attribut som skinnbyxor, väst, nitbälte, bandana, tatueringar och långt, blonderat hår à la Vince Neal.

Han hittade hårdrocksstilen sent i livet, efter 1980-talets våg.

– När jag köpte mina första skinnbrallor var det inte en käft som hade det i Jämtland och jag tänkte: oj, nu kommer man att få äta. Men det blev lite både och, en del fnös och kallade mig för läderbög, andra tyckte det var coolt. Jag får fortfarande kommentarer, men nu mest på skoj.

För tre år sedan blev drömmen om en egen hårdrocksfestival verklighet när han mötte Peter Bergman på plåtverkstan JP Industri där båda arbetade. De bildade Rockkartellen och bestämde sig för att satsa stort. Första årets Beast of Rock, 2015, blev en succé med 1200 sålda biljetter. Jämtarna var törstande och eftersom datumet lades i slutet av maj kunde de nyttja Sweden Rocks bokningar. Många artister gör gärna fler spelningar i samma land när de ändå är på plats. Ola Andersson och Peter Bergman bestämde sig snabbt för att utöka festivalen från en till två dagar och dessutom med campingmöjligheter året därpå. De smällde på stora trumman och bokade välkända namn som Saxon, Doro och Astral Doors. Men de hade tagit sig vatten över huvudet. Rockjämtland var inte alls moget för en tvådagars, publiken köpte för få förköpsbiljetter och till slut tvingades arrangörsduon ställa in.

– En av de tråkigaste dagarna i mitt liv, men vi tordes inte chansa. Det handlade om för mycket pengar. Peter såg det som ett stort svek och hoppade av Rockkartellen. Jag däremot ville inte kasta bort den plattform vi trots allt hade byggt upp, säger Ola Andersson.

Han bestämde sig för att fortsätta och lämnade samtidigt dörren öppen för Peter Bergman om han skulle ångra sig och ville komma tillbaka. Ola testade sig fram. Under 2017 arrangerade han flera tributekonserter på Gamla Teatern för att vinna tillbaka hårdrockspublikens förtroende.

– Det blev helt okej publikmässigt, men det var fortfarande lite trögt. Jag tänkte att nu är det do or die som gäller – jag tar ett varv till med Beast of Rock, säger Ola Andersson som siktar på att köra årets festival i mål hur det än blir.

– Blir det skit får jag skuldsätta mig, men då vet jag – no more Jämtland. Om inte folk går den här gången ser jag ingen anledning att hålla på med hårdrock i länet längre.

Peter Bergman kom aldrig tillbaka till Rockkartellen. Han gick bort i cancer förra året, endast tre veckor efter sjukdomsbeskedet.

– En riktig käftsmäll. Jag blev helt knäckt, säger Ola, märkbart berörd.

Nu står han ensam som arrangör. Han har försökt få andra att hoppa på tåget, men hittills har det inte blivit något napp.

– Det är tusen grejer att fixa inför en sådan här grej och det är bäst att man är vaken. Man är väl en idiot, men jag brukar ju säga att Rockkartellen har svart bälte i Heavy Metal så nu får jag stå för det, säger han och skrattar.

Beast of Rock

26 maj i Klanghallen i Brunflo.

Band: The Poodles, Chris Holmes Mean Man (tidigare W.A.S.P.), Astral Doors och Revelations.