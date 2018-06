Man i Strömsund misstänkt för rattfylleri – över 40 förare i länet stannade av polis idag

Vid halv tio på onsdagsförmiddagen stoppade trafikpolisen en man längs E45:an i närheten av Tullingsås, Strömsunds kommun. Efter att man genomfört ett blåstest på platsen tas mannen med till polisstationen för ytterligare tester. Mannen är nu misstänkt för rattfylleri.

Läs även: Hemtjänstens nattpersonal i Krokom slår larm – omorganisation riskerar äldres och personalens trygghet

Vid lunchtid under onsdagen har sammanlagt över 40 förare stannats i polisens kontroller för bland annat nykterhetstest. Detta med anledning av att polisen just nu genomför en så kallad trafikinsatsvecka där särskilt fokus läggs på att verka mot droger och alkohol i trafiken. Därmed kommer extra många trafikkontroller att genomföras i hela länet även under resten av veckan.

Kontroller har genomförts i Östersund, Strömsund och Ytterhogdal. Utöver den misstänkta rattfyllan i Strömsund och ett fall av olovlig körning i Östersund där en förare saknade giltigt körkort har inga förseelser rapporterats vid lunchtid under onsdagen.

Läs även: Ung kvinna misstänks våldtagen i centrala Östersund i natt – polisen efterfrågar tips från allmänheten