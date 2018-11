Malin Palmqvist: Vintertid är den filt jag vill vila under just nu

Jag sveper in mina barn i reflexer i hopp om att de ska bli sedda. De försvinner in i det gryniga morgonljuset, när världen fläckvis blir synlig igen efter natten.

Jag köper fler reflexer på lunchen. Det är en dag när jag önskar att jag hade stannat inomhus, hemmavid, i en soffa, under en filt. Bortgömd från världen.

Men jag går och står och gör. Det är en sån dag, en sån tid. En trött tid.

Jag vet inte om jag gör mig förstådd när jag talar, men jag säger saker ändå. Hoppas på de automatiserade kopplingarna mellan fingrarnas rörelse över tangentbordet och hjärnvindlingarna för att skriva någorlunda begripliga texter, sömnlösheten till trots. Nattvakenheten till trots.

Jag bestämmer mig för att det är en dag när jag inte får skälla på mig själv, för det blir inte bättre. Bara vara snäll. Uppmuntra mig själv, som om jag vore mitt eget barn.

Du gick till kontoret – bra gjort! Nu får du en kopp kaffe.

Du skickade i väg en text. Jättebra, nu tar vi en paus så fortsätter vi sen!

Ibland är det gott nog att bara gå, stå och göra. Fokusera på det som blir gjort.

Inte allt som borde.

Det är den tid på året när vintertiden ersätter sommartiden.

Jag struntar i vilket.

Möjligen om jag kan få tillbaka mina nattvakna timmar i sömn.

Jag tänker på vintertiden och hur den verkar engagera så många så mycket. Det förvånar mig. Det finns en del starka argument, som att cirka trettio människor dör av hjärtinfarkt varje år efter att ha blivit snuvade på en timme på våren, enligt forskning från Karolinska institutet. Hjärtinfarkterna minskar med ungefär tio fall den här tiden på året men summan blir ju ändå minus. Samtidigt säger en forskare på Stressforskningsinstitutet att ständig sommartid vore ett ”jättelikt experiment med vår hälsa”. Den 22 november presenterar Statskontoret sin utredning.

Vi kan inte betvinga tiden men vi försöker

Det som är fascinerade är också hur orden värdeladdas. Som om övergången till ”evig sommartid” skulle ha något att göra med fågelkvitter, humlesurr och blommande ängar. Som att vi skulle kunna frambringa långa sommarlov och semestrar. Betvinga vintern. Vintertid får det tråkigare epitetet normaltid. Normaltid som i åtta till fem, matlåda med sönderfrysta potatisar och trötta barn som släpas hem från dagis i skymningen.

Vintertid är ett av våra finaste ord. Det är den där filten jag vill vila under just nu, en extra timme i oktober när jag behöver den. För all del skulle jag kunna ta en extra timma i april också, men jag vet att det inte går.

Jag tror att det stora engagemanget i vintertid eller sommartid beror på att tiden är en sorts naturkraft. Vi kan inte betvinga tiden men vi försöker. Fiktionens supersnabba superhjältar, tidsresenärer och drömmen om att stoppa tiden. Verklighetens snabbtåg, bilar, flygplan – alla ett slags tidsmaskiner där vi genom att färdas snabbare och snabbare hinner med fler och fler platser under ett liv, under vår utmätta tid.

Jag tror att det är därför tidsomställningen engagerar så många. Det är så många naturkrafter i rörelse just nu. Vi måste göra något åt klimatet, men det kräver uppoffringar. Det finns ingen termostat att skruva på.

Men tiden är en naturkraft vi tror oss kunna betvinga. Med små reglage på handlederna och i mobiltelefonerna kan vi lätt ändra en timme hit eller dit. Vi tror att vi kan kontrollera tiden.

Det är en chimär, men det bryr vi oss inte om.

Läs fler krönikor av Malin Palmqvist

Mörkrädsla, makabra splatterskratt och onda barn när komisk skräck intar barnopera

Det dionysiska nakenrejvet skiljer människan från maskinen

Dånande vattenfall och tysta forsar