Mäktig upplevelse med Good Harvest i Bispgården

Faluduon Hanna Enlöf och Ylva Eriksson har känt varandra i halva livet och spelat musik ihop lika länge. Som Good Harvest har de gett ut musik sedan 2012 med först en EP och sedan albumet "In a life and place like this" från 2017. I länet har de inte spelat så många gånger – men vi som såg dem till sjöss på Ångaren Östersund under Storsjöyran minns den spelningen med välbehag.

Good Harvest gillar att spela på små ställen där de kommer nära publiken berättar tjejerna när de spelar inför en välbesökt Fors Kyrka i Bispgården på fredagskvällen.

Intimiteten och närheten till publiken passar dem. Det gjorde den på båten och det gör den i kyrkan. Good Harvest är två mycket kompetenta sångerskor. Båda har bra tryck i sångrösten och de är mycket samspelta i stämmorna, vilket betyder mycket för låtarnas harmonier. Styrkan i deras sångröster lyfts fram extra av akustiken i kyrkan.

Good Harvest tycker om att göra andras låtar till sina egna. De visar det den här kvällen i en mycket fin version av Bob Dylans "Don't think twice it's alright" och så klart i Joni Mitchells "Woodstock". Historien om när de spelade in den låten i en lada, där de fick problem med både regn och närgångna svalor, väcker skratt, men ger också en extra dimension till låten.

– Det var magi att sitta där i sommarnatten och spela den här låten som vi älskar så mycket. Den magin finns kvar, säger Hanna Enlöf.

Det är bara att hålla med.

Men Good Harvest har framför allt riktigt starka egna låtar. Just den här mäktiga kvällen i en kyrka i Bispgården är det "Pilgrim", "Far Beyond" och avslutande "Waker of the heart" som känns lite extra.

De må ha varit en spelning i ett litet format – men Good Harvest är två mycket stora sångerskor.