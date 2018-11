LT:s kulturpris 30 år – här är alla som blev nominerade i år

LO Rindberg, dåvarande kulturredaktör och fortfarande flitig medarbetare på LT:s kultursidor, var med och instiftade priset 1989. Då gick det till författaren Carl-Göran Ekerwald.

– Ekerwald blev uppriktigt glad över priset. Prisceremonin i Länsbiblioteket lockade fullsatt med publik. Ekerwald själv var på strålande berättarhumör när han talade över ämnet ”Vad ska vi med kulturen till?” säger LO Rindberg som också berättar att nyheten om priset mottogs med entusiasm över hela landet och att prismotiveringen blev flitigt citerad: ”för ett betydande och självständigt författarskap, som förenar en klassisk humanistisk tradition med det genuint jämtländska”.

LO Rindberg menar att priset genom åren har stimulerat, inspirerat och belönat lokala kulturutövare för deras gärningar på precis det sätt som avsågs när priset instiftades för 30 år sedan. Och det råder ingen tvekan om att det fortfarande är lika viktigt.

– Det sätter fokus på det lokala kulturlivet, bidrar till dess utveckling och mångfald och gör hela länet attraktivare för kulturverksamma, säger LO.

Under de tre år vi bjudit in läsarna i processen har mejl och brev med namn och motiveringar strömmat in.

LT:s kulturpris är ett av de största i norra Sverige och består av 30 000 kronor. I år lovade vi att vi skulle publicera alla och här är de – samtliga med korta utdrag ur motiveringarna.*

I morgon avslöjar vi vinnaren.

Mari Vedin Laaksonen: "för att hon med sin konst angriper angelägna frågor på ett sätt som inte bara stannar på idéstadiet utan genomförs med konst av hög kvalitet."

Jens Ganman: "Älskad och hatad – precis som kulturens skapare ska vara. Med en stark integritet, med en aldrig sinande energi och engagemang för viktiga frågor som humanism, demokrati och yttrandefrihet."

Konstnärerna Johanna Östlund och Martin Fridh i Jamtlanta Kultur: ”för att de skapat ett nytt initiativ inom Östersunds kulturliv med bland annat konstworkshops för barn och unga.”

Maud Hedén Wikander: ”för sina insatser som textilkonstnär samt för att hon är en strålande scenograf och klädskapare för teater som gjort teaterverkstaden uppsättningar mer proffsiga.”

Bo Lundmark: ”utmärkt föredragshållare som trollbinder publiken. Samepräst och medmänniska som offrar sin tid och bekvämlighet för andra människor.”

Strömslaget med Anki Roos i spetsen: ”År efter år förmedlar de sin kunskap, glädje och det kulturarv som folkdansen/gammeldansen ändå är.

Roger Rådström: ”är en i bästa mening seriös kulturarbetare som med lätthet rör sig mellan olika genrer, och på vägen sprider glädje och hopp till dem som berörs av hans förmågor.”

IF Popgeni: ”De har under åtta år berikat Östersunds musikscen med bokningar – artister som vi som bor i Östersund med omnejd annars aldrig fått lyssna på här hemma. Samtidigt har lokala artister fått chansen att göra spelningar inför många ggr utsålda hus.”

Jesper Lindgren: ”mångsysslare av rang och jobbar med allt ifrån musik och konst till att vara musikvideoregissör och arrangör av konserter och evenemang. Empatisk ung man, (endast 24 år ) med ett stort hjärta.”

Mikael Wennberg: ”har startat Jämtlands musikaliska arkiv och som gör en fantastisk kulturgärning, såvitt jag vet helt utan stöd. Hans arbete kommer att kunna ligga till grund för mycket forskning och glädja många långt in i framtiden.”

Bertil Jonsson, ABF Bräcke: "skriver manus till olika bygdespel, byateatrar och filmer och idéerna verkar aldrig sina. En kompetent och positiv person som sprider glädje omkring sig och som tar sig tid med alla som söker kunskap. Med andra ord, en folkbildare av rang.”

Jan Andersson: ”har under de senaste åren spridit bilder från Jämtland till många människor. En riktig kulturgärning! Bland annat genom att ge ut två böcker, föreläsningar och utställningar.”

Christer Halvarsson: har gjort en fantastisk insats för att sprida och bevara vårt jämtländska språk, genom sina fina melodier och underfundiga texter..”

Folke Lindqvist: ”denne glädjespridare som gjorde succé i Nygammalt på TV och Lindqvistarna blev ju svenska mästare i gammeldans. Var på en fullsatt Gamla teatern på hans 86-årsdag – vilken musikfest!"

Ensemblen bakom Dunderklumpen i Döda fallet: Envisa som Vildhussen själv återkommer Teater Oberon till Ragunda för att väcka Döda fallet till liv, i somras med innovativ teatermagi i jämtländska klassikern Dunderklumpen.

Ellen Sundberg: på albumet ”Du sålde min biljett” lyckas hon stanna kvar på stigarna i Kjell Höglunds själsliga landskap och samtidigt göra avstickare till egna rum –oemotståndligt".

Karin Härjegård: I ”Drottningen af Åre” berättar hon om Kristina Hansson, kvinnan som drog i gång Åreturismen i slutet av 1800-talet. Karin lyfter fram en stark kvinna samtidigt som hon fördjupar bilden av en turistmagnet.

*I de fall där en kandidat fått fler än en nominering publiceras ändå endast ett utdrag ur en motivering.