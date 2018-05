LO Rindberg: Cantilenakören med djärv schlagerparad från revoltår

Med en två timmar lång och mycket innehållsrik sång- och musikkavalkad har Cantilenakören under den gångna helgen i två föreställningar på Storsjöteatern uppmärksammat det händelsemättade revoltåret 1968.

Med allt från Beatlesmedley och rockmusikal till vänsterpolitiska protester och flower power tecknades både humoristiskt och musikaliskt schwungfullt huvuddragen i ungdomsrevoltens år 1968.

Historisk/kulturell presentatör av det spännande och numera lätt legendomsusade revoltåret var Robert Pettersson medan Jenny Michanek med påtaglig entusiasm ledde den i dag 30-talet röster starka kören i det både omfattande och variationsrika programmet.

Det blev en historisk schlagerparad ackompanjerad av tidstypiska protestplakat från det radikaliserade, vänsterinriktade 60-talet; Röd front, USA ut ur Vietnam, Kvinnokamp, Daghem åt alla, Grupp 8 och Love, Love, Love!

Utan tvekan var det här en omvälvande tid när många gamla sanningar ifrågasattes och nya krav formulerades. Cantilenakören har under Jenny Michaneks ledning i den här föreställningen musikaliskt välfunnet illustrerat tidens anda med dess många spretiga viljor.

I föreställningen får de flesta av körens medlemmar i demokratisk ordning och tidens anda sitt eget solo och alla backas de upp av en förnämlig kvartett musikanter under Johan Ederfors ledning. Höjdpunkter i programmet enligt min mening var Aquarius/Let the sunshine in ur rockusikalen Hair och Son of a preacher man, som blivit många stora artisters hitlåt.

När Karl-Fredrik Jehrlander 1965 startade sin kammarkör Cantilena var den hälften så stor som idag, och med en helt annan repertoar och inriktning. Den engagerades omedelbart i Östersunds musikvecka och 1968 hyllades Cantilenakören av en enig svensk kritikerkår när den framförde äldre tysk och fransk körmusik, liksom verk av Mozart, Bartok och Brahms.

Men tider, kör och repertoar förändras. Cantilenan lever vidare och med sin ”fallstudie” av revoltåret 1968 har den under Jenny Michaneks ledning tagit ett djärvt steg och förtjänstfullt iscensatt en modern musikhistoria med många olikartade inslag.

RECENSION

Cantilenakören & Band:

1968 – året då allt hände

En musikalisk fallstudie under ledning av Jenny Michanek

Musikackompanjemang av Johan Ederfors, piano, Johan Arveli, gitarr, Göran Backlund, bas och Christoffer Sjöqvist, trummor.

Konferencier: Robert Pettersson.