Länsstyrelsens uppmaning om foderbristen: ”Slå vallarna nu”

Det slog Länsstyrelsen fast när de bjöd in branschmänniskor till ett möte under onsdagen. Nu uppmanar man att all mark används till foder och bete. De anser även att man ska skörda så snart som möjligt för att hinna få in en andra skörd.

– Slå vallarna nu, om det inte redan är gjort, säger Hanna Appelros, växtodlingsrådgivare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas. Den som inte har egna djur kan låta andra ta skörd från markerna. Det är viktigt att vi hjälps åt! Vi har mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu, fortsätter Hanna Appelros.

Situationen är densamma i hela landet vilket gör att det blir svårt att köpa foder från annat håll. Länsstyrelsen uppmanar de som vet att de behöver köpa foder att de redan nu kontaktar försäljare.

De tipsar även att skörda spannmålen som helsäd för ensilering, som då kan användas som grovfoder. Lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver heller inte anmäla detta till Länsstyrelsen. Undantag för torkan tillämpas i hela länet i år.

Det är också långa köer på slakterierna vilket gör att man behöver anmäla djur till slakt i god tid. Köerna beror till stor del på möjligheten att sälja köttet vidare.