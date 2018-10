Kvinnostark musik på Krokoms kulturvecka

Violet Green har sin bas i Stockholm men tre av medlemmarna är från Jämtland och det blir första gången som bandet spelar i länet på Krokoms kulturvecka.

- Jag och min syster Lena kommer från Görvik. Anna Hammarsten som spelar keyboard kommer från Vaplan. Så det känns förstås extra roligt att spela på hemmaplan, säger Ulla Wrethagen.

Violet Green beskriver sig själva som bandet som spelar musik av kvinnor som haft betydelse inom musiken från musikens början. Kvinnlig musikhistoria där pionjärer inom rythm & blues, gospel och rock presenteras.

- Vi stoppar in kvinnor som haft betydelse inom musiken från början. Vi blandar deras låter med anekdoter och små berättelser mellan låtarna. Det blir både lättsmält och allvarligt. Vi anpassar också föreställningen efter vilken plats vi spelar på. Under ”afternoon tea”- spelningen blir det exempelvis mer jazzinriktat. Under ”Elin möter”, när vi träffar Elin Olofsson, är fokus på samtal så där tänker vi att hon får sätta agendan. Det på det sättet vi jobbar, utifrån vilken typ av scen vi ska framträda på.

Violet Green har spelat tillsammans i fyra år och bakgrunden till bandets nisch dök upp för ett par år sedan då Ulla Wrethagen blev intervjuad av författaren Marie Selander till boken ”Inte lika viktigt” som handlar om kvinnlig musikhistoria. Då föddes idén om ett eget projekt; en kartläggning över bluesens kvinnor.

- Vi rör oss från början av 1900-talet till 1970-tal. Det blir kvinnor som Rosetta Tharpe, Memphis Minnie, Bessie Smith och Ethel Waters, säger Ulla Wrethagen.

Violet Green spelar på tre ställen under Krokoms kulturvecka; i Skärvången den 13/10, Ytterån den 14/10 och Krokom 15/10 . En fjärde spelning görs också i Östersund den 17 oktober, men den hör inte till Krokoms kulturvecka.