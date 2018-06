Svidande kritik mot skola – hot, trakasserier och mobbing vardag för elever i Föllinge

Cederbergsskolan i Föllinge har stora brister vad gäller trygghet och studiero för eleverna.

Det konstaterar Skolinspektionen efter en tillsyn på skolan som gjordes i mitten av maj.

Skolan måste nu omgående vidta de åtgärder som krävs för att åtgärda bristerna.

Bland annat finns det ordningsstörande och kränkande beteende bland pojkar som skolan omgående måste komma tillrätta med.

Rektorn ska nu tillsammans med elevhälsan och all personal utforma och genomföra insatser för att kränkningarna omgående ska upphöra.

Dessutom måste en aktuell plan mot kränkande behandling uppföras. Något som saknas på skolan i dag.

Skolinspektionen är också tydliga med att lärarna, när de inte kan skapa intresse för ämnet, måste ha ett tydligt upplägg och också kunna använda sig av de disciplinära åtgärder som krävs för att upprätthålla ordningen i klasserna.

Lärarna uppger i intervjuer att det är svårt att använda sig av disciplinära åtgärder eftersom elever kan vägra lämna klassrummet och inte låta sig utvisas. Även elevhälsan och rektorn uttrycker i intervjuer ett motstånd till att använda disciplinära åtgärder.

I intervjuer med eleverna uppger de att det i vissa årskurser och ämnen inte råder någon studiero alls.

Elever i både högre och lägre årskurser säger att det är vissa pojkar som stör i klassrummet och att de inte bryr sig om när de blir tillsagda av lärarna utan istället käftar emot. Eleverna beskriver att det påverkar de övriga elevernas arbete under lektionerna på ett negativt sätt.

Även under själva inspektionen förekom ordningsstörningar från elever i klasserna. Under flera lektioner talade ett flertal pojkar rakt ut och rörde sig runt i rummet och under ett lektionsbesök ägnade sig pojkarna nästan uteslutande åt att störa ordningen i klassrummet.

I intervjuerna med eleverna uppger de att det pågår kränkningar och mobbing på skolan, och rektorn, elevhälsan och lärare uppger de att de har vetskap om att många elever i skolan upplever sig vara rädda.

De berättar om pågående mobbing bland elever, och att kränkningar sker flera gånger i veckan.

Yngre elever uppger i intervjuerna att de är rädda för elever i högre årskurser och att de tycker det känns obehagligt att möta dem i skolan.

Några elever uppger vidare att skolans misslyckande med att få kränkningarna att upphöra medfört att deras förtroende för skolan och all personal därför gått förlorat.