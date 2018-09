Under arbetet kommer vägen över bron vara helt avstängd för all trafik mellan 24-26 september. Anledningen är att det kommer krävas tunga lyft under arbetet med dammen.

I september i fjol stängdes bron över Hissmoforsdammen, men av andra skäl. För många genade genom sågen efter bron och det ansågs som farligt. I december kunde man släppa på trafik igen efter att flera åtgärder gjorts.