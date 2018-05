Konstkrönika: Aldrig tråkigt på sommarens första utställningar

Härke Konstcentrum

Den särskilda mystiska inverkan av glas infinner sig ofta när jag ser Bo Ljungs målningar och grafik. Det gäller både när han verkligen avbildar glas och när det är mer oklart om det finns något sådant i bilden. Spegeleffekter och skimmer som ger bilderna en glans och ett liv. Kompositionen gör att det blir svårt att veta var jag som betraktare egentligen befinner mig i förhållande till bilden och vad som utspelar sig där, men samtidigt är det väldigt enkelt att bara vila blicken och njuta av sceneriet.

Andra bilder har en yta av guld och påminner om ikoner. Målningen “Universalmaskin” får mig att tänka på ett verk av Dick Bengtsson på Borås konstmuseum. Här finns ett mystiskt hus med oklara användningsområden som får agera projektionsyta för politiska mentaliteter i folkdjupet. Fast i Ljungs fall är det en kustremsa och den blågula himlen - eller är den svartgul - som utgör den symboliska grunden.

Galleri Renée

Det viktiga när man talar med kvinnor är inte vad man säger, utan hur man säger det. Så brukar det heta och jag har detta tankesätt i mitt medvetande när jag ser Kapes utställning med måleri. Här står kvinnorna i centrum och de är ofta omgivna av text där det inte är så viktigt vad som står där, utan vad som är viktigt är hur bokstäverna är utformade och vilken färg de har. De blir till tankeströmmar, känslor och musik. Tecknens former spänner över en stor räckvidd, från runliknande till graffiti och individuella, moderna handstilar. Fast i flera målningar är det möjligt att läsa vad som står och det är i exempelvis i en målning med texten “Are you the enemy” som Kape framstår som feminist. I mörkblå toner har han avbildat fyra kvinnor i olika skadade, introverta och deprimerade tillstånd. Jag blir fascinerad av mångsidigheten och fantasifullheten.

Ahlbergshallen

Jag möts direkt av Rolf Karbelius huvudlösa musiker i en humoristisk målning och Emil Österholms skulptur “Evighetsmaskin” som fullkomligt andas Steampunk Tendencies. Nu visas de inköp Östersunds kommun gjorde under år 2017. Det är många verk jag tidigare sett på stadens gallerier som jag nu återser, men även en del nya. Här finns en av Anna Erlandssons betongnoveller där en idyllisk barnskulptur får ny mening med texten “Om hon kom loss lovade hon sig själv att aldrig mer leka med lim”. Till de för mig nya hör Helene Ortholms “Hösttema” i grafik och digitaltryck som lyckas förmedla något av höstens skira skönhet. Som en signal att sommaren är inledd fungerar Kalle Berglunds realistiska litografi av ångfartyget Thomée, som tydligen ska göra sina turer på Storsjön även denna sommar.