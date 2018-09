Konstens vecka laddar för tusentals besökare – Jämtland/Härjedalen bäst i landet

Utställningar, föredrag, workshops, konstvandringar, film och mycket, mycket annat. 29 september–7 oktober är utan tvekan en hektisk vecka för den genuint konstintresserade. Men dagarna kan också vara en möjlighet för den som är nyfiken på att upptäcka något nytt.

– Veckan brukar samla tusentals människor. Vi hoppas att det inte ska kännas så svårt att komma, att det ska vara lätt att slinka in på de olika ställena – även för den som inte är superkonstintresserad, säger Ellen Hyttsten, ordförande i Sveriges konstföreningar Jämtland Härjedalen och en i samordningsgruppen.

Bräcke och Ragunda deltar inte och förklaringen är att kommunerna inte har någon konstförening som kan arrangera.

Veckan invigs den 29 september på Storsjöteatern men flera utställningar är redan igång medan andra öppnar i veckan.

Årets tema är ”ung konst”.

– Det kan tolkas vitt, att det är unga konstnärer, ung konst eller unga uttryck, säger Ellen Hyttsten.

Temat uppmärksammas bland annat genom en utställning kring graffiti i konstarenan Lat 63/Frösö Park Arena där Östersundskonstnären Henrik Ljusberg och Janne Riikonen, från Åbo i Finland, visar installationer och foton. Utställningen är en del av Sveriges Konstföreningars projekt ”Konsten att mötas".

Janne Riikonens bilder ingår i projektet "When everything comes together but nothing make sense" som handlar om den svenska graffitikulturen.

– Jag vänder mig till dem som står utanför kulturen. Idén med bilderna är att visa vilka sorts personer som håller på med graffiti och hur det är att vara en graffitimålare. Samhällets reaktioner är också spännande.

Henrik Ljusberg åker just nu runt i landet med en husbil – Karavanen – som målas om av bygdens ungdomar på varje ort. Nu står den uppställd på Frösö Park Arena.

– Besökarna kommer att få helt fria tyglar att måla om den även här, säger han.

Karin Kvam, som ansvarar för bildkonsten hos Region Jämtland Härjedalen, lyfter gärna fram Västjämtland på konstkartan.

– Åre brukar vara på och göra väldigt många evenemang, men framförallt Edsåsdalen är ett verkligt centrum.

Nya ställen för i år är bland annat Medstugan vandrarhem och Vävstugan i Hoverberg. För första gången äger en utställning rum på ett servicehus, Notvallen i Järpen.

– Det brukar vara uppskattat, säger Ellen Hyttsten.

En spännande programpunkt sker på Designcentrum 7 oktober. Då kommer den italienska konstnären Ruben Montini dit för att framföra ett deltagarbaserat performance. Besökare kan då delta i ett jättebroderi som sträcker sig över hela EU.

– Det är drop in och vi ser till att det finns nål och tråd. Man kan fortsätta på ett broderi som någon annan påbörjat eller starta ett eget broderi. Det blir kul! säger Karin Kvam.

Veckan avslutas i Konstlobbyn på Nationalmuseum Jamtli, den 7 oktober.

Konstens Vecka är också ett nationellt evenemang, huvudarrangör är Sveriges Konstföreningars riksförbund. Jämtland Härjedalen är med sina 50 programpunkter bäst i landet.

– Ja, vi är bäst. Vi i samordningsgruppen samarbetar bra och har våra tentakler ute i länet där gensvaret också är bra, förklarar Ellen Hyttsten.

Program

Bergs kommun

Biblioteket i Myrviken

*Liten minnesutställning av Selma Johnsen Gärdvall (1901-1968), grundaren av Ovikens konstförening och föreningens första ordförande 1954 då föreningen startades. Dessutom var hon en kulturprofil i bygden. Detta då det i år är 50 år sedan hon gick ur tiden. Öppet 1–5 okt

*Berättarkväll med Kicki Aldberg, som berättar om sitt arbete med teater och teatern under Ovikenveckan. 1 okt.

*Teater spelas också under veckan.

Galleri M i Svenstavik

*Gunvor Karlstrand visar sin konst. Öppet 29 september–14 oktober.

*Vävstugan i Hoverberg

”Med varsam hand” skapas ett meditativt ”rum” i naturen i samarbete mellan människor, material och natur. Workshop 5 oktober med konstnär Jenny Berntsson, med stöd av Leader Skog, sjö och fjäll.

Härjedalens kommun

Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen

*Jubileumsutställningen ”Det blommar på fjället – den älskvärde träsnidaren Jöns Ljungberg och hans värld”.

*”Väglöst land” - bilder från Lillhärjåbygget av Kristofer Hallberg.

Öppet 29 september–5 oktober.

Krokoms kommun

Gamla Lanthandeln i Krokom

*Föredrag med David Grahn Hellberg, 29 september.

Konstkuben på Magneten i Krokom

”Blandade akvareller” av Anna-Lena Larsson. Öppet 5 september–3 oktober.

Strömsunds kommun

Galleri Katten i Strömsund

*Utställning med ullbroderi av Ann-Christin Andersson. Öppet 29 sepember–12 oktober

*Workshopen "Kom och prova brodera i ull", 6 oktober.

Håxås

*Utställning med konsthantverk och keramik av Mona Bågling. Öppet 3–7 oktober,

Medborgarhuset i Hammerdal

*Konstutställning med målningar av Göte Karlsson, bördig från Hammerdal bosatt i Stockholm. Öppet: 3–7 oktober.

Strömsunds bibliotek

Utställning med bemålade träskulpturer av Pär Johansson, Södertälje. Konstföremål målad med äggoljetempera på trä. Öppet: 1–19 oktober.

Åre kommun

Ateljé Härbret i Edsåsdalen

*Keramik, glas och bildkonst. Öppet 29 september–7 oktober.

Barnens Ateljé i Edsåsdalen

*Höstavslutning, ”Vi bygger installation tillsammans!” 6 oktober.

Bylogen i Edsåsdalen

*Konstutställning med Erika Eneqvist och Hugo Bergqvist. Vernissage 29 september.

*Författarbesök av Elin Olofsson, 6 oktober.

Konst(ig)-stigen i Edsåsdalen

*Vandra uppför Hedungsbacken och se konstverk och installationer längs stigen av bland andra Margareta Hafstad, Göran Lundvall, Ulla-Britt Sundström, Sofie Åberg, Natalie Nordman, Jeanette Wahl, Jimmy Dahlberg, Sara Oja, Sonja Moberg, Svenny Kopp, Ingegerd Bergwall, Vini Hedblom, Kajsa-Tuva Werner, Laila Nordahl, Maria Luksepp, Ingegerd Möller, Marina Jonsson, Grupp Älva, Arna Rydberg, Marieanne Wideman- Rydén, Johan Sundström, Janne Wennergren samt bybor och barn.

Kulturhuset i Järpen

*Konstutställningen ”SAMSPEL” med Anders Eks måleri, och Annika Weiles glaskonst. Öppet 30 sepember–14 oktober.

Köjagården i Edsåsdalen

*Konstnärerna Märit Aronsson (Trondheim), Linda Petersson och Arna Rydberg (Jämtland) ställer ut ett samarbete med konstelever från Åredalens folkhögskola. Eleverna har under en vandringsworkshop i Handöl fokuserat kring ”Fokus Fred” vilket är ett Interregprojekt mellan Sverige och Norge. Projektet är ett konst- och skrivprojekt och kommer visas på olika platser i både Sverige och Norge. Öppet 26 september–7 oktober.

Medstugans vandrarhem i Medstugan

*”Stillheten mellan rörelsen”, föreläsning och samtal kring konstnären Malin Ståhls vistelsestipendium på Medstugan. I juli genomförde hon tillsammans med Ewa Ljungdahl och Jan Persson en inventering av samiska lämningar på Middagsfjället som är en del av Medstugans egendom. 30 september.

Servicehuset Notvallen i Järpen

*Konstutställning med Barbro Holmgren. Öppet 29 september-7 oktober.

Skolvägen 3 i Åre

*Konstutställningen ”Uppbrått” med Ann Charlotte Hartman och Madeleine Heldorsson. Öppet 29-30 september, 6–7 oktober.

Åredalens folkhögskola i Hålland

*Annika Weile från Åre Glashytta berättar om att skapa i glas. 30 september.

Åre Toveri, Stationshuset i Undersåker

*Ylva Bager Marklund, butik och verkstad med tovat konsthantverk.

Östersunds kommun

Ahlbergshallen i Östersund

*Daniel Torarp, objekt, skulptur. Öppet 29 september–14 oktober.

Designcentrum i Östersund

*”Questo Anonimato E’ Sovversivo”, (This status of anonymity is subversive), ett deltagarbaserat performance av den italienska konstnären Ruben Montini. Delta i ett broderi som sträcker sig över hela EU. 7 oktober.

Drejeriet i Östersund

*Interaktiv utställning. ”Vad blir det då?” med konstnär Linda Svedberg. Öppet 29 september–20 oktober.

Folkets Bio Regina i Östersund

*Konst på bio: "Faces Places". Två syskonsjälar, JR och Agnès Varda, gör en gemensam resa genom den franska landsbygden för att skildra människors liv och öden med hjälp av en mobil fotoautomat. Vinnare av Golden Eye Documentary Prize, Cannes 2017. Regi: Agnès Varda. 6 oktober.

Frösö handtryck general store i Östersund

*Frösö Handtryck presenterar produkterna "Protektor" och konstverk "Nattodjur" av Vanessa Sahlman. Öppet: 29 september–29 oktober.

Galleri Remi c/o Jamtli Exercishall i Östersund

*Konstutställningen ”Alla mina sidor” med Kisa Olsson. Öppet: 29 september– 7 oktober.

Härke Konstcentrum på Frösön

”Växtverk”, Gunilla Classon och Niklas Tinnsten. Öppet 29 september–14 oktober. v

*I Grafikverkstan hålls workshopen "Teckna och måla porträtt" med Johanna Bahlenberg, 3–4 oktober.

Jamtli i Östersund

Pågående utställningar:

*”Sex sekler av samtid” – konst och design från 1500-tal till 2000-tal ur Nationalmuseums samlingar (Nationalmuseum Jamtli).

*”Made in Sápmi” – traditionellt hantverk och ny samisk formgivning (Konstvåningen)

*”Renskötsel i svart och vitt – Nils Thomassons fotografier berättar” (Konstvåningen).

*Ingegerd Möller till minne – verk ur Jamtlis konstsamling av den nyligen bortgångna konstnären Ingegerd Möller (1928–2018) (Entréhallen).

*Hur du fångar en orre! Fotografen Göran Ekström berättar om vad man kan tänka på som fotograf i naturen, Rentzhogsalen.

*Kvällsavslutning av Konstens vecka i Konstlobbyn på Nationalmuseum Jamtli, med specialvisning av ”Sex sekler av samtid” och samtal med konstpedagog Sofia Pettersson. Bubbel, snittar, bakelser, mingel, konstlotterier. 7 oktober.

Jamtli Exercishall i Östersund

*Pågående utställningen "Från andra sidan havet" med Mari Vedin Laaksonen. Flera programpunkter inom projektet Hållbar framtid under veckan: Forest Collections, performance av Malin Ståhl, 3 oktober. Bilis Negra (Svart Galla), modern dans med Katja Lindgren, Anttila & Nayla Espinosa. 3 oktober.

Östersunds centrum

*Konstvandring bland mer och mindre kända verk och utsmyckningar. Samling vid Storsjöteatern 2 oktober.

Kärnans Pop-up lokal i Östersund

*Utställning med Åsa Fröjd, Ragnhild Möller, John-Bruno Jakobsson, Anna-Lena Larsson, Anette Sand, Conny Hernerud, Karin Grandics, Klaus Rossbach, Ingrid Larsson, Ingrid Kristiansson, Marie Andersson, Eva Lindén. Öppet 29 september–14 oktober.

LAT.63 Art Arena på Frösön

*Installation, fotoutställning och prova-på-graffiti med Henrik Ljusberg och Janne Riikonen. Öppet 27–30 september.

Primusrummet, Regionens hus i Östersund

*Utflykt – Primus möter Berta Hansson, verk ur Regionens konstsamling. Utställningen pågår till och med 12 oktober.

Sofias Galleri i Östersund

*Sofia Ohlséns utställning ”Art of the northern soul” och öppen ateljé och utställning. Öppet 1–7 oktober.

Storsjöhyttan i Östersund

*Glasutställning i galleriet, Ulla Gustafsson och Nilla Eneroth. Öppet: 29 september–30 oktober.

Svenssons ramar i Östersund

*Konstutställning med Kersti Grönlund. Öppet 29 september–17 oktober.

Sörevägen 5 i Lit

*Konstutställning (retrospektiv) med Karl-Otto Myrstad. Öppet 29 september–7 oktober

Teatergalleriet på Storsjöteatern i Östersund

*Konstutställningar: ”Sömnparalys” med Henrik Ljusberg, Karl Nordström och Nils Hervén – teckningar, airbrush, akryl och spray. ”Make your dreams reality” med elever från estetiska programmet, Wargentin. Öppet 29 september–7 oktober.