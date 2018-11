Karolinernas brev berättar: dödsmarschen över fjällen vittnar om alla människors död

Brev av papper är idag närmast en kuriositet, men i början av 1700-talet var de fortfarande grunden för kommunikation över längre distanser än vad den mänskliga rösten kunde göra sig hörd. Breven hade en allt viktigare roll i det svenska stormaktsväldet och sättet brevleveranserna ordnades på kunde avgöra framgången för ett krigsföretag. Med Karl XII:s allt mer vidsträckta fälttåg blev det även svårare att hålla kontakten med hemmaregeringen i Stockholm. Att soldaterna kunde hålla kontakten med anhöriga hemmavid var dessutom nödvändigt för att hålla moralen uppe. Därför inrättade Karl XII 1705 en särskild fältpostmästartjänst.

Å den andra sidan var förstås postgången en utmärkt källa för motståndarsidan att inhämta upplysningar från. Danskarna satte tidigt i system att snappa upp svenskarnas brev och analysera dem. Många brev hamnade sedan i det danska riksarkivet i Köpenhamn och dessa har historikern Peter Ullgren tagit del av i sin senaste bok. Han har redan tidigare använt sig av dem i ”Uppsnappade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716” men har nu hittat nya infallsvinklar. Det är i själva verket en bred kulturhistorisk ansats han har där kriget från slaget vid Poltava år 1709 och finalen med Armfeldts fälttåg 1718-19 behandlas.

Ullgren frågar sig varför Sveriges maktställning i Europa kunde hålla så länge som den gjorde. Breven sätts in i ett större sammanhang och bildar ett slags kollektivporträtt av de kämpande karolinerna. Fram träder en bild av soldater som fortsätter kämpa under omänskliga förhållanden under en tid då deras land är mycket illa ute. De lyder order för att samhället har blivit en militärstat, där allt har underordnats arméns och flottans behov. Men även för att de inspirerades av Karl XII:s folkligt förankrade ledarskap. Som exempel på hans folklighet tar Ullgren upp S:t Olof-skulpturen i Åre gamla kyrka. Den hade mist sin kungakrona och en ny skulle täljas av en karolin som deltagit i Armfeldts fälttåg. Karl XII:s uniformshatt var den enda kungliga huvudbonad han sett, så den fick bli S:t Olofs nya kungakrona.

Om Karl XII:s karismatiska ledarskap vittnar många brev, det gjorde ett starkt intryck att han var närvarande i stridens hetta. Han brydde sig om detaljer i soldaternas liv och belönade prestationer. Frode Lindgjerdet är en annan militärhistorisk författare, han menar att begreppet hybridkrigföring kan användas för att beskriva Armfeldts fälttåg i Tröndelag 1718. Där fanns en reguljär armé som samarbetade med milis och specialförband, samt stora inslag av informationskrig och propaganda. Jag finner en hel del stöd för den uppfattningen i Ullgrens bok.

Ullgren ser fälttåget i Tröndelag som ett kommunikationskrig, där det glappade redan från början för Armfeldt. Förbindelselinjerna höll inte och underhållet brast. Den karolinska taktiken var mycket offensiv i grunden, men Armfeldt hade tidigare utmärkt sig genom en ganska defensiv krigföring. Karl XII besökte aldrig den norra armén, vilket bidrog till ett intryck av att den var mindre prioriterad. Ett besök hade kunnat gjuta nytt liv i ledarskapet och resultera i en mer offensiv kampanj. Nu blev Armfeldt en försiktig general vars brist på substantiella framgångar väckte monarkens tydliga missnöje. Den följande dödsmarschen över fjällen efter Karl XII:s död beskriver Ullgren som berättelsen om alla människors död och framför allt den försvarslösa massdöden. Det märks att han verkligen studerat den här tidsperioden, han använder sig av andra forskares verk men drar egna slutsatser. Med hjälp av brev och kompletterande källor lyfts enskilda individer fram och sätts in i ett större sammanhang.

Recension

”Breven som inte kom fram: Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718”, av Peter Ullgren

(Norstedts förlag)