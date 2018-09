Kalle Olsson (S): "Det är inte rimligt att löntagare här betalar 5-6 kronor mer"

Med en bakgrund i Svenska freds- och skiljedomsföreningen var steget in i riksdagens försvarsutskott till en början långt för Kalle Olsson. Men efter fyra år på sin plats där vill han gärna fortsätta. Efter valet 2014 har utskottsarbetet varit minst sagt händelserikt med ubåtsjakter, ett hårdnande säkerhetsläge och en påbörjad uppbyggnad av totalförsvaret.

– Till följd av min plats i försvarsutskottet har jag arbetat mycket, allt mer sista året, för att vi som län ska vara väl positionerat för en eventuell kommande expansion av försvaret, säger Kalle Olsson. Vägnätet i länet är också kraftigt eftersatt när det gäller underhåll och där har jag lagt fokus för att belysa det problemet. Där lovar vi nu att lägga en halv miljard per år under planperioden för just landsbygdens vägar. Sen har jag också arbetat för att förbättra den polisiära närvaron i länet. Där har vi lyckats få till legala förutsättningar för svensk och norsk polis att samarbeta i varandras länder. Om man bor i till exempel Gäddede eller Funäsdalen och utsätts för brott ska man inte behöva vänta i timmar på polisen. Jag har också drivit frågan om att inte centralisera flygledningen på Frösön till Stockholm. Jag vill se att vi har flygledare i hela Sverige, särskilt i ett skede där Jämtland pekats ut som särskilt strategiskt viktigt, säger Kalle Olsson.

Under mandatperioden 2018-2022 vill Olsson att politiken fokuseras kring att hela landet ska hålla ihop och fungera.

– Det finns en rörelse kring att hela Sverige ska hålla ihop, säger Kalle Olsson. Vi måste en gång för alla överge föreställningen om att det finns en närande och en tärande del av landet. Då måste staten finnas i hela landet och vi har flyttat ut myndigheter till andra delar än Stockholm. Det är inte heller rimligt att löntagare här betalar 5-6 kronor mer per intjänad hundralapp och det vill vi ta tag i och öka den kommunala utjämningen över landet. Det är ju inte så att de som bor här får motsvarande ökning i välfärd i förhållande till vad de betalar. Man betalar samma skatt och har samma grundläggande rättigheter oavsett var man bor i landet, säger Kalle Olsson.

– I samband med skogsbränderna tycker jag också att man kan se det i perspektivet av hela landet, säger Kalle Olsson. När skogen brinner så är det inte bara träd i Ragunda eller Härjedalen som brinner utan det är värden som skulle kommit hela landet till del eftersom skogsproduktion är en viktig del av Sveriges basekonomi.

Kalle Olsson har bland annat suttit med i den stora utredning om totalförsvaret som pågår. Frågor kring den civila delen av totalförsvaret har varit lite av hans specialområde under den gångna mandatperioden.

– Jag har också haft ett särskilt ansvar i försvarsutskottet för internationella insatser, säger Kalle Olsson. Så jag har varit ute en hel del i Mali och Irak för att följa upp våra insatser där. Det har varit otroligt givande att se vilket fantastiskt arbete våra soldater och officerare gör ute i världen för fred och säkerhet. Och för att människor i fattiga, krigsdrabbade länder ska ha en grundläggande säkerhet, för att barnen ska kunna gå i skolan och folk ska kunna handla på marknadsplatsen. Vi är med och spelar roll och det gör mig otroligt stolt.

– Inför den kommande mandatperioden vill jag att beredskapen här i landet ska höjas i bred bemärkelse, säger Kalle Olsson. Vi har precis haft de värsta skogsbränderna någonsin i landet. Och det har satt fokus på frågor som vi i försvarsutskottet pekat länge på. Som ett litet land är vi här beroende av ett bra samarbete mellan olika myndigheter. Som ett exempel kan det vara bra att se till att det finns upphängningskrokar (för brandbekämpning reds.anm.) på samtliga statliga helikoptrar som upphandlas. Vi behöver också stärka beredskapen för att klara internationella kriser av olika slag där det blir stopp i leveranskedjorna. Står vi utan medicin, insatsvaror för jordbruket, livsmedel och drivmedel blir läget snabbt förödande.

Utanför politiken så går tiden, som för de flesta småbarnsföräldrar, åt till familjelivet med två barn på två och sex år.

– Barnen tar såklart den mesta tiden men så är jag ganska hemmakär eftersom jag är borta så mycket i veckorna, säger Kalle Olsson. Så jag blir väldigt glad av att bara få skrota på hemma och städa, laga mat eller läsa en bok. Sen har jag också fått en dum idé om att jag ska springa Lidingöloppet i september, så just nu varvar jag slutspurten i valrörelsen med halvmarapass två gånger i veckan, säger Kalle Olsson.