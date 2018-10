Kalejdoskopet: Härifrån radiospanades på tyskarna 1943

I augusti 1943 hade krigslyckan vänt för tyskarna efter slaget vid Stalingrad och andra avgörande vändpunkter. Åtminstone ser det så ut för oss som har historieböckerna framför oss. Det är lätt att vara efterklok, för invånarna i samtidens Sverige återstod många oklarheter och säker kunde man inte vara för exempelvis en tysk invasion från Norge. Det gällde att hålla sig underrättad om vad som försiggick i vårt västra grannland och där var radiospaningen en viktig del.

Karl Erik Ekman var en man som hade seglat med handelsflottan, bland annat tre år med af Chapman som numera ligger ankrad vid Skeppsholmen i Stockholm och fungerar som vandrarhem. Han knöts till underrättelsetjänsten och flyttade 1941 till Stockholm för att tjänstgöra vid Försvarsstaben. Som chef för detachementsdetaljen Sd inom signaltrafiksektionen var en av hans uppgifter att resa runt för att exempelvis rekognoscera stationsplatser utifrån mottagningssynpunkt eller göra jämförelser mellan olika stationers lämplighet för vissa spaningsuppgifter. Det var resor som tog Ekman från Riksgränsen i norr till Löderup i söder, men i augusti 1943 kom han till F4 på Frösön.

Tillsammans med radioassistenten Bergström tog han in på Kanslihuset där de inrättade sig i ett par rum för spaning. Under fem dagar pejlades det tyska flygets basstationer och de frispanade även mot andra tyska mål i Norge. Långvågsinsatsen blev en besvikelse, då de bara fick in två stationer som redan var kända. På kortvåg lyckades de bättre och kunde notera två nya stationer för det tyska flyget. Allt detta kan man läsa om i en nyutkommen bok, ”Om Sveriges signalspaning: Andra världskriget” av Jan-Olof Grahn.

Kanslihuset byggdes efter 1936 års försvarsbeslut då 4. Flygkåren ombildades till flygflottilj, något som innebar en mångdubbling av personalstyrkan och flygplansparken. Flygfältet utvidgades och verksamheten koncentrerades till nuvarande Frösö Park-området. Kanslihuset blev ett naturligt centrum med kontor för flottiljchefen samt officersmäss.