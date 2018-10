Johanna Nestor låter det välbekanta överraska – "Många säger "läskig, fast fin, fast läskig"

Det var de egensinnigt designade kakelplattorna som först fångade min nyfikenhet. Två lite skrovliga läppar tränger igenom det hårda, släta materialet – Johanna Nestors egna. Vad fräckt att ha en sådan kakelplatta i badrummet, tänker jag. Den skulle både roa och oroa. Som om det finns en människa bakom väggen som vill komma fram.

Johanna Nestor skrattar.

– Många säger "läskig, fast fin, fast läskig", typ. Jag gillar att synliggöra det bekanta i ny form, säger hon.

Det oväntade – på samma gång lekfullt och eftertänksamt, traditionellt och modernt – är Johanna Nestors signum. Ta bara kakelugnen "Eken" som blev nominerad till Ung Svensk Form och också visades på Liljevalchs förra året. Det är en kakelugn tillverkad efter nedärvda, vedertagna tekniker och har värmefunktion, men ser mest ut som en tjock, maffig trädstam. Ytan liknar precis barken på ett ekträd. Hon vill inte kalla sig för en friluftsmänniska, men vänder sig ofta till naturen när hon skapar.

– Förr i tiden var kakelugnar ofta handmålade med vegetativa mönster. Jag funderade på hur jag skulle utveckla det abstrakt och experimenterade mycket. Sen kom jag på att jag gillar reliefer, strukturer. I naturen gillar jag det som sticker ut men ändå smälter in.

Det verkar som om alla vindar blåste rätt för att det skulle bli just kakelugnstillverkning för Johanna. Kärleken till hantverket var omedelbar när hon som hänförd keramiker förstod att kakelugnar faktiskt är uppbyggda av keramik.

Under utbildningen vid Konstfack fick hon sommarjobb på ett kakelugnsmakeri i Norrköping.

– Där restaurerade jag bland annat gamla 1700-talsugnar. Tillverkade de bitar som saknades.

När hon sedan lite senare bestämde sig för att ta en utbytestermin i Prag visade det sig att en av lärarna hade jobbat med kakelugnar under hela sitt liv.

– Gud vad jag lärde mig saker, naturligtvis inte helt utan motstånd. I Tjeckien finns tydliga hierarkier och min lärare kunde inte ett ord engelska, säger Johanna.

Examensarbetet på Konstfack blev inte helt otippat att tillverka en kakelugn och på den vägen är det. I dag gör hon också bruks- och konstföremål.

Hösten har börjat intensivt med en utställning i Italien. Johanna Nestor var en av 12 utvalda konsthantverkare i Europa som fick visa sitt arbete på Homo Faber, en välrenommerad utställning i Venedig arrangerad av The Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Utställningen belyser moderna, traditionella och sällsynta hantverk och dess koppling till kreativitet och design.

– Ett italienskt filmteam kom upp till Åre i juni och filmade mig medan jag jobbade. De gjorde ett personporträtt som speglade mig och mitt hantverk. Väl i Venedig kunde besökare se alla 12 filmerna i rummet "Singular talents". Det var superfint!

Men nu har Johanna Nestor lämnat Åre, där hon varit verksam i två år, eftersom hon märkte att hon inte gjorde så mycket annat än producerade där. Hela tiden fick hon frakta de sköra föremålen någon annanstans. Hon har mellanlandat i en tillfällig lokal i Östersund innan hon hittar en egen. Drömmen är en funktionell verkstad som också har ett showroom. I Östersund får hon närmare till utställningar och möten – ett sammanhang. Hon hoppas hitta ett nätverk med konsthantverkare och andra kulturarbetare.

– Det känns som om det finns mycket kultur i Östersund men inte på någon samlad plats. Jag saknar ett kulturhus gärna med öppna verkstäder. Tänk att få gå till en gemensam plats där man kan träffa likasinnade, dela tankar och idéer.

Fakta Johanna Nestor

Född: 1990 i Göteborg. Uppvuxen i Kalmar.

Om: Tog kandidatexamen från Konstfack 2016. Syntes i Svensk Forms årligen återkommande och jurybedömda utställning Ung Svensk Form under sommarens Storsjöyra, då på Designcentrum. Förra året ställde hon ut på Liljevalchs vårsalong.