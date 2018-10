Jämtlandskören inviger skidskytte-VM

Körer från samtliga av länets kommuner utom Bergs kommun representeras i Jämtlandskören.

- Jätteroligt att så många vill vara med. Vid första träningen var det många som var sjuka och och inte kunde komma men vi var många ändå. Kören delades upp i två omgångar eftersom inte alla rymdes i Gamla kyrkan samtidigt, säger Lilian Henriksson, producent vid Estrad norr som har hand om produktionen.

Kören kommer framföra " The sound of Jamtland" som är tonsatt av Per Wiklander, körledare i Undersåker.

- Det är en sång i åtta satser med olika saker som händer hela tiden, säger Lilian Henriksson.

Nu sker övning av sången på varsina håll fram tills januari då hela gänget samlas igen för att öva tillsammans.

- Alla som kom på träningen var så glada och lyckliga, många hade redan lärt sig sången utantill och förberett sig väl. Vi ser det här som en uppstart till andra projekt i framtiden.

Produktionen är ett samarbete mellan Skidskytte-VM 2019, Östersunds kommun och Estrad Norr.

- Det blir mycket logistik framöver tillsammans med VM-delegationen. Det ska klicka med förflyttningar och sådant och vi är ju så många. Det blir mycket väntan och det kan bli kallt väder men det klarar vi, säger Lilian Henriksson.

Skidskytte-VM invigs med en show och det är där Jämtlandskören medverkar och sjunger. Datumet är den 6 mars 2019 framför Rådhuset i Östersund. Förutom kören kommer bland annat en fasadprojektion att lysa upp framför Rådhuset.