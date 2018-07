Jag vill kunna peka med hela handen mot välfärden

I veckan satt jag och diskuterade framtiden med en vän som under en längre tid har känt ångest över sin arbetssituation i den bransch där hon verkar. Jag känner igen ångesten, eftersom det är ungefär samma ångest som jag själv kände för ett par år sedan. Jag ska inte svartmåla just den branschen specifikt, genom att hänga ut den, men säg så här: det är en bransch där fasta och trygga anställningar framstår som avlägsna hägringar, där rådvillt ängsliga toppchefer köper upp Facebook-sidor med namn som "Alla vi som älskar kanelbullar" för hundratusentals kronor och en bransch där fler och fler yrkesutövare övergår till att göra journalistiskt flaggad mjuggreklam under flådiga engelska titlar (typ Digital Content Manager).

Äh, okej då: det är journalistbranschen. Samma bransch som jag lämnade. Och min vän känner att hon vill ta ungefär samma steg av ungefär samma anledningar som jag lämnade den: att man inte bara vill sitta vid ett skrivbord utan att man vill jobba med människor, hjälpa till på riktigt, känna att man bidrar till samhällsnyttan.

Jag sade upp mig för att bli gymnasielärare, min vän pratade om att antingen sadla om och bli antingen samma sak eller barnmorska.

Och jag borde förstås pekat med hela handen mot den vårdapparat och den skolsektor som behöver all motiverad arbetskraft den kan få; ropat "ja!", "gör det!", "säg upp dig idag och börja plugga!".

Men jag kände mig tvungen att lägga in en brasklapp.

"Det tycker jag låter jättebra", sa jag, "men det är ju bara det att det finns en så stor risk att bränna ut sig."

För jag har lärt mig mycket under mina två års studier, både vad gäller statsvetenskap och didaktik, men jag har nästan lärt mig ännu mer om hur felfördelat tung arbetsbördan är i svensk välfärd. Det finns för få välfärdsarbetare, bristerna är enorma inom både vård och skola – och universallösningen är att de som vigt sina liv åt att hjälpa andra ska springa snabbare, jobba hårdare, hjälpa eller lära ut "effektivare".

En mördarideologi illa dold bakom tre bokstäver, NMR, tilläts tyvärr sätta skräck i Almedalen i sommar. Det är hemskt och måste åtgärdas. Samhället har gjort det förut och vi ska göra det igen.

Men en skoningslös utbrännarideologi som är skickligt dold bakom tre liknande bokstäver, NPM: New Public Management, har tillåtits sätta skräck i svenska välfärdsarbetare i snart trettio år. Tre decennier av effektiviseringar, mätningar och marknadsanpassningar som fått lärare och vårdpersonal att fly yrket – och de som blivit kvar att gå in i väggen i väldigt hög utsträckning.

Till skillnad från nazistiska män i bockskägg och sorgligt hatisk uppsyn så är NPM ett fenomen som vi inte riktigt vet hur ska mota bort. Välfärden har inte varit under samma attack tidigare.

Som blivande lärare är jag därför tacksam att Vänsterpartiet vill ta ett första krafttag emot NPM-doktrinen. I veckan gick partiet ut med att de vill att en kommission ska se över varför så många inom svensk välfärd bränner ut sig, går in i väggen, säger upp sig och lämnar yrket.

"Man lämnar helt enkelt inte en annan människa som behöver stöd och hjälp, utan man vänder i stället ut och in på sig själv", slår Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson fast i sin debattartikel i DN. Precis så är det. Och i ett NPM-drivet system, påhejat och vidareutvecklat av managementkonsulter från Svenskt Näringsliv, så utnyttjas det faktumet skoningslöst - till dess att väggen står i vägen för den som springer så snabbt och jobbar så "effektivt" att den inte hinner se den.

Sedan 2010 har sjukskrivningarna för utmattningssymptom sexdubblats. Det är allt yngre människor som drabbas och det är just bland de som vigt sina yrkesliv åt att hjälpa andra människor som sjuktalen är som allra högst.

Det måste få ett stopp. Jag vill kunna rekommendera en omskolning till välfärdsyrken till alla mina vänner - utan att behöva addera välmenande brasklappar.