Insändare: Kan fiskar känna smärta?

När jag var liten åkte jag ofta ut med min pappa för att fiska abborre och gädda. Att fiska var kul och ett spännande sätt att fördriva sin tid som liten. Under hela min barndom uttryckte jag att älskade djur och ville hjälpa alla skadade djur som jag stötte på i min närhet. Först nu när jag är vuxen så har jag börjat tänka på de där fiskarna som jag krokade i munnen – det var ju jag som skadade fiskarna. Kan fiskar känna smärta?

År 2011 uttalade smärtspecialisten Owe Landström sig i Fiskejournalen om att det inte finns någon internationell forskning som visar att fiskar kan känna smärta. Owe säger att han inte påstår att fiskar inte kan känna smärta, däremot finns det ingen forskning som visar att de kan känna smärta som vi gör det.

I en studie från 2003 (1) utförde forskare experiment på regnbågslaxar. Forskarna injicerade bigift och ättiksyra i läpparna på fiskarna vilket visade tydlig påverkan genom att fiskarna bland annat skrapade munnen mot botten. Forskarna kunde se en mängd olika beteendestörningar, bland annat att fiskarna vaggade fram och tillbaka och att de lät bli att äta. I en annan studie från 1970 (2) visar en studie att karpar som fångats på krok men sluppit undan undviker att ta ett bete i upp till tre år därefter. Karparna visar tydligt att det är en obehaglig upplevelse att få en krok i munnen. År 2006 (3) gjordes liknande försök med torskar. Torskarna som en gång hade nappat på betet tog därefter inget bete på krok, inte ens i ett svältstadium.

Jag hade aldrig fiskat en enda fisk i mitt liv om jag som barn hade fått veta att fiskar kan känna någon form av smärta. Människan kan vara utan fisk i sin kost. Det finns många växtbaserade alternativ på marknaden som ersätter fisken på tallriken. Ingen ska behöva lida för att jag ska bli mätt.

Daniella Hellgren