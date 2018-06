Insändare: Inga lärare, ingen utveckling – tack för att ni finns!

Skolan är viktig och lärarna utgör grunden! Dagens unga blir snart framtidens medarbetare, samhällsbyggare och entreprenörer. Vårt samhälle förändras snabbt och står inför en rad utmaningar. För att näringslivet och vårt samhälle ska utvecklas på ett gott, inkluderande och hållbart sätt behövs en bra skola där våra unga ges utrymme att utveckla de verktyg, värderingar och kunskaper som behövs för att kunna ta en aktiv roll i den utvecklingen. Med den här sommarhälsningen vill vi därför rikta ett särskilt tack till alla lärare som under läsåret arbetat för att ge länets elever självförtroende att leda framtiden.

De flesta av oss har någon gång under vår skoltid mött en lärare som betytt extra mycket för oss. Den där läraren som fick oss att se på oss själva på ett nytt sätt, som fick oss att tro att den framtid vi drömde om faktiskt var möjlig. Även om våra upplevelser av vår egen skolgång skiljer sig åt så har skoltiden gett oss vägledning i våra val – något som tagit oss dit vi är i dag. Skolan är full av utmaningar som ni lärare under läsåret tagit er an på ett beundransvärt vis. Under året har ni uppmuntrat den där eleven som ni visste kunde nå längre, tröstat eleven som var ledsen på rasten, väckt drömmen hos eleven som saknade självförtroendet för att själv se den. På olika sätt har ni under läsåret entusiasmerat, stöttat och väckt nyfikenhet om framtiden hos våra unga. Tack för det här läsåret - ni är otroligt viktiga för många, glöm inte det i sommarvärmen!

Vi backar skolan!

Jenny Sandström, Gomorron Östersund

Peter Vomacka, Samling Näringsliv

Emma Dahl, Fyrfasen Energi

Calle Hedman, Destination Östersund

Karin Österberg, Östersundshem

Simon Jaktlund, Surfbukten

Bodil Andersson, Deloitte AB

Tomas Eriksson, Länsförsäkringar Jämtland

Kristina Berger, Cygni Östersund

Jonas Hagström, Jämtlands Musikskola

Marie Söderhielm, Åre Chokladfabrik

Tomas Eliasson, Grund & Takteknik AB

Louise Mackegård, Copperhill

Marcus Izzo, Big Lake Coffee

En bra skola ger samhället drivkraft samtidigt som den ger näringslivet kompetenta framtida medarbetare och entreprenörer, något som är avgörande för att vi ska ha en blomstrande utveckling i länet även i framtiden. För en bra skola behöver vi rekrytera fler lärare till länet, men vi behöver även bli fler som på olika vis uppmuntrar och backar skolan. Med vår sommarhälsning vill vi därför passa på att uppmana fler företagare, föräldrar och vuxna i samhället att ställa sig bakom skolan. På www.skolkoren.nu/backa-skolan kan du läsa mer om varför vi har valt att backa skolan.