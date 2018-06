Insändare: Bjud inte in råttorna till kalas

Med sommarvärmen blir besökarna fler i Jämtlands parker och grönområden. Visst är det trevligt med picknick och knytkalas i parken, men det är mindre trevligt om även råttorna och andra skadedjur bjuds in att kalasa på resterna.Håll Sverige Rent mäter mängden skräp tillsammans med flera kommuner runt om i landet. Det är i dag enligt mätningarna nästintill omöjligt att hitta en plats i parken där det inte finns något skräp. Breder du ut din picknickfilt i en genomsnittlig svensk park är det bara tre procents chans att ytan under filten och en meter runtomkring är skräpfri.Nedskräpning minskar trivseln. Förutom att det är fult och störande skadar skräpet djur och natur samt innebär att miljarder skattekronor i onödan går till att städa upp varje år. Men det vi kanske inte tänker på är att bananskalet vi slänger i busken och pizzabiten som hamnade utanför den överfulla papperskorgen också lockar fram råttor.Ett enda råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 nya råttor – varje år. Anticimex erfarenhet visar att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska antalet råttor är att minska tillgången av mat. En vuxen råtta äter runt 30 gram om dagen. En halv kebabpizza under en buske i parken räcker för att mätta tolv råttor en hel dag.Vi tror att okunskap är en stor anledning till att det slängs så mycket matrester i den offentliga miljön. Håll Sverige Rents skräprapport visar att bara var tjugonde vill kännas vid att de själva skräpar ner. Den allra vanligaste ursäkten är att det ”bara” var komposterbart skräp som matrester som de slängt.Njut gärna av Jämtlands fina parker, men låt inte er picknick sluta med ett kalas för oinbjudna gäster. Genom att sluta slänga matrester i våra parker kan vi tillsammans göra dem ännu mer inbjudande för människor – och mindre inbjudande för råttor.Peter Nyström

Anticimex Östersund

Johanna Ragnartz

VD Håll Sverige Rent