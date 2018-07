Jag heter Alva och har diabetes typ 1 som 50 000 andra här i Sverige. Jag är tio år och har nu haft diabetes i fem år.

När jag går på restaurang så har vi diabetiker oftast två alternativ på dricka, vatten eller Coca Cola zero. Vi kan inte dricka vanlig dricka och därför önskar jag att resturanger kan ta in lite fler zero eller light drycker till exempel Fanta zero, Trocadero zero och Sprite zero.

Alva