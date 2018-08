Indraget bidrag till flygklubb hotar brandflyget - "Jag kan inte förstå hur de har resonerat"

Från flygfältet vid Optand, som ägs av Östersunds motorflygklubb, opererar brandflyget som sköts av Frivilliga flygkåren. Oftast är det flygklubbens medlemmar som utför uppdragen i klubbens egna flygplan.

Under sommaren 2018 har det flugits 220 timmar brandflyg. Under flygningarna är det två i besättningen, en pilot och en spanare tillika kommunikatör. Upptäckta bränder rapporteras sedan till räddningstjänsten som även kan få hjälp med att lotsas fram till brandplatsen av flygspanarna. Totalt har 23 bränder upptäckts under flygningarna i sommar.

– Ett av exemplen från i sommar är när besättningen var nere för att tanka här och sedan flyga en slinga till, säger Tomas Johansson, styrelseledamot i flygklubben.

– Under uppehållet passerade regn- och åskskurar. När de sedan startade hann de bara upp till Torvalla innan en brand intill Opesjön upptäcktes. Då kunde de direkt rapportera in branden till räddningstjänsten. Det var bara två kilometer från bebyggelsen i Torvalla, man vill inte ens tänka på vad som hade kunnat hända om den branden tagit sig ordentligt, säger Tomas Johansson.

Men nu hotas klubben och i förlängningen brandflygverksamheten av ett indraget kommunalt bidrag. Under många års tid har klubben fått dryga 100 000 kronor årligen från kommunen. Pengarna har främst gått till fältunderhåll.

– Våra underhållskostnader för flygfältet ligger på ungefär 300 000 kronor om året, säger Curt Sillström, som är klubbens fältansvariga. Får vi inte de här pengarna så kanske vi inte kan hålla flygfältet öppet året runt. Jag kan inte förstå hur de har resonerat och vi har heller inte hört något om det utan vi har fått reda på att bidraget inte kommer 7-8 månader efter att vi sökt.

– Det innebär att det blir tungt för oss ekonomiskt att hålla fältet igång för flygning, säger Göran Haraldsson, ordförande i flygklubben. Vi lägger ner massor av ideellt arbete på både brandflyget och fältunderhåll varje år. Fältet nyttjas också av många andra verksamheter som modellflyg, fallskärmshoppning och bågskytte, säger Göran Haraldsson.

– När det varit så intensivt som det varit i sommar så har det varit svårt att få fram besättningar till flygningarna, säger Göran Haraldsson. Många har ställt upp på ett fantastiskt sätt, piloter och spanare som flugit många pass och tekniker som jobbat med flygplanen på nätterna, säger Göran Haraldsson.

Östersunds kommun beslutade att dra in klubbens bidrag i budgeten för 2018 som beslutats i fullmäktige.

– Beslutet togs i fjol av fullmäktige i samband med andra besparingar i budgeten för 2018, säger Johan Palm, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Det var ett riktat föreningsstöd för den föreningen. Vi har haft en dialog med föreningen och pratat om hur deras alternativ ser ut. Då blir det en avgiftsfråga hos dem. Att ta ut högre avgifter från medlemmar och från de som besöker och landar på flygplatsen, säger Johan Palm.