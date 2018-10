Höstfest med Ellen Sundberg, Lars Vegas Trio och Torgny "Kingen" Karlsson: allt är gratis

Höstfesten pågår mellan 16 och 21 oktober.

Världens största trio Lars Vegas trio gör landsbygdsturnén de alltid velat göra men aldrig gjort.

"Lars Vegas Trio är i allra bästa spelform och utseendemässigt ser vi exakt lika bra ut nu som när jag bildade orkestern 1989. Jag kan inte tänka mig annat än att turnén blir en storslagen succé", säger Lars Gustafsson i ett pressmeddelande.

De spelar i Hallgården, 16/10, Föllingehallen 17/10 och Hackås Föreningshus 18/10.

Torgny "Kingen" Karlsson åker ut med nya skivan "It's all about groove". Morgan Jönsson gör honom sällskap till Vigge Bygdegård 16/10, Duveds Föreningshus 17/10 och i Hissmofors Folkets Hus 18/10. I ett pressmeddelande säger Kingen att han visserligen gillar att åka land och rike runt men att han trivs extra bra när han får spela i länets bygdegårdar.

"Ser speciellt fram mot att få komma till Hissmofors Folkets Hus. Första gången för mig och här snackar vi ju kulturhistoria", säger han.

Ellen Sundberg & Northern Indians spelar Kjell Höglund i Klövsjö Bygdegård 17/10, på Idrottsgården i Kall 18/10 och i Käloms Bygdegård 19/10.

"I våras släppte jag en skiva med några av Kjell Höglunds låtar. Det ska bli jättekul att spela låtarna hemma i Jämtland. Extra kul att få spela i Klövsjö också där Kjell bodde när han var liten, säger Ellen Sundberg i ett pressmeddelande.

Höstfesten avslutas söndag 21 oktober med familjematinén "Dunderklumpen" som visas på bio i Valsjöbyn, Hoverberg och Duved

Konsert- och filmveckan arrangeras av Länsförsäkringar Jämtland. I Åre kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Spilloteket och i Krokoms kommun med Krokoms Kulturvecka.

Samtliga evenemang har fri entré, gratis fika och är öppna för alla, men föranmälan krävs på Länsförsäkringars hemsida lfz.se senast 11 oktober.