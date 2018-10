Höjdarkväll med jazzveteraner avslutning på jubileumsfirandet

Det var de svenska jazzgiganternas kväll på Storsjöteatern och en lysande final på ett nära nog veckolångt firande av Jazz i Jemtlands första halvsekel. På scenen en trio veteraner, som alla hade slagit igenom redan innan föreningen Jazz i Jemtland bildades.

Tre suveräna tenorister med en sammanlagd ålder – tro det eller ej – på 225 år! Varav ungefär 175 tillbringats på jazzscener och i inspelningsstudior runt om i Norden.

Nestorn Bernt Rosengren, 80 år, debuterade redan i mitten av 50-talet och har alltsedan dess hållit sig på absolut topp och skördat mängder av utmärkelser, inte bara fem Gyllene skivor, den främsta svenska utmärkelsen för en jazzskiva, utan också kunglig medalj!

Nisse Sandström och Krister Andersson har också de tilldelats Gyllene skivor och haft magnifika framgångar på jazzscenen. Och alla tre är de still going strong, vilket med råge skulle komma att bevisas denna jazzkväll inför en entusiastisk publik.

Uppbackade av en lika lyhört följsam som svängig komptrio bestående av pianisten Leo Lindberg, basisten Hans Backenroth och trummisen Bengt Stark, bjöd den här tenortrion på en generöst omfattande repertoar med en lång rad av jazzens absoluta toppnummer.

Det blev en pangstart med Sonny Stitts hårdsvängande Blues up and down följd av en annan jazzklassiker, East of the Sun, west of the Moon. Krister Andersson gav en lyriskt skön tolkning av Thelonius Monks Ask me now och Bernt Rosengren en lika kraftfull som underbart vacker version av Body and Soul.

Hans Backenrot är en rutinerad basist, lysande även i stråkspel, och Bengt Stark ett rytmiskt ankare vid sitt trumset. Unge pianisten Leo Lindberg svarar för både lyhört känsligt komp och skönt svängiga solon. I George Gershwins Strike up the Band tar det drivande kompet ut svängarna lika mycket som de tre tenoristerna.

Charlie Parkers Yardbird Suite hör också till toppnumren under denna konsert och extranumret blir en skönt sugande blues med de tre tenoristerna och även deras komp i absolut toppform.

Vilken jazzkväll det blev med denna suveräna sextett! Riktigt högpotent jazzmusik! Med en humoristisk Nisse Sandström som presentatör. Jazz i Jemtlands jubileumsfirande hade inte kunnat avslutas på bättre sätt!

RECENSION

Tre Tenorer gästar Jazz i Jemtland

Bernt Rosengren, Nisse Sandström och Krister Andersson, tenorsax, Leo Lindberg, piano, Hans Backenroth, bas, och Bengt Stark, trummor.

(Storsjöteatern)