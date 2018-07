Supportergrupp till AIK körde slangrullning i Sveg: ”Alla ville hjälpa till”

När Mittmedias reporter rullade in i Sveg på lördagsmorgonen låg det ett ormbo av brandslangar bakom brandstationen i Sveg, där frivilliga var i full rulle att räta ut slangar, sortera och rulla upp dem under instruktioner från brandmän på plats. I en korg får det plats en kilometer slang. Kämpen Kristian, vevade in 3 kilometer slang, ivrigt påhejad av sina kompisar.

– Alla ville hjälpa till och känner empati för läget. Det fick oss att åka upp, berättade en av de frivilliga som åkt upp från Stockholm.