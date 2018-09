Myskoxens år: När en lejonbrölande myskoxtjur stångade filmkameran och stampade sönder bandspelaren

En augustihelg för några år sedan hade jag lokaliserat en liten grupp myskoxar ledda av en stor, mycket pampig, tjur. Han var den verklige machon, en riktig mullig mansgris, som under inga omständigheter accepterade att någon av hans haremsdamer avvek från hjorden.

Jag hade fått tips om det här lilla sällskapet ett par dagar tidigare och nu följt dem större delen av dagen under deras långsamma födosök. De hade inte någon brådska, de tycktes njuta av varje tugga. Men om de skulle bestämma sig för att gå iväg, beroende på någon störning eller kanske av helt frivillig anledning, då hinner inte människan med. De går nämligen mycket snabbt och målmedvetet. De verkar inte alls jäkta utan bara gå snabbt.

Den här augustidagen förflöt emellertid i det lugna tempot. Jag själv hann med både en och två kaffepauser utan att förlora dem ur sikte. Meningen med dagens lilla expedition var att komplettera några scener till den myskoxfilm jag höll på med för Sveriges television.

Jag hade just slagit upp ännu en kopp kaffe då jag märkte att den store stod och stirrade på mig. Långsamt, mycket långsamt, började han så gå mot mig. Bandspelaren slogs på och skärpan ställdes in via teleobjektivet. Men när hela sökarbilden fylldes upp av en stor, ja nu ännu större, arg, myskoxtjur upptäckte den lille naturfilmaren från Tänndalen, att situationen blivit mycket kritisk, ja, naturfilmaren blev faktiskt rädd. I ett enda språng kom jag på benen och i sprinterfart rusade jag ner i en bäckravin en bit bort. En del av min klädedräkt lämnade jag kvar på ett par taggiga buskar, av misstag skall jag tillstå.

Väl uppkommen på andra sidan, upptäckte jag hur myskoxtjuren helt sonika satte hornet i kamerastativet och slungade hela paketet tio meter bort. Lyckligtvis, för kameran, in i en enebuske. Kameran, en hederlig gammal gjutjärnsklump hade varit med om värre äventyr så jag blev inte speciellt ängslig. Värre var det då med den bandspelare som den store ställde sig att trampa på. Han lät nu som när ett lejon ryter i en tom öltunna, om ni förstår hur jag menar.

Han stod där inte många sekunder men med tanke på hans tyngd och allvaret i hans protestläte blev jag ganska tveksam över min bandspelares kondition. Därefter gick han vidare. Först då upptäckte jag att det var en rival som något hundratal meter bort, utlöst denna, till en början, så långsamma attack. Den store behövde inte tillgripa något våld. Rivalen där borta insåg ganska snabbt att han var i underläge och avlägsnade sig i god tid. Då och då lät den store som det där lejonet. Jag själv satt hopkrupen och försökte göra mig osynlig. Ett par enebuskar känns inte som något säkert skydd när en stor myskoxtjur är på dåligt humör. Samma väg gick han nu tillbaka till sitt harem. Min före detta bandspelare bevärdigade han inte med en blick.

När så, efter några timmar, hela flocken lämnat området, återvände jag till min utrustning. Kameran var oskadd men, min bandspelare såg ovanligt platt ut. Kanske skulle dock inspelningen kunna räddas. Men ack. Inspelningsapparaten var en så kallad minidisk och på en dylik måste man trycka på stoppknappen för att själva inspelningen skall registreras. Det hade nu inte den lejonbrölande myskoxtjuren gjort, så det blev ingen dokumentation vad beträffar ljudet. Men varje gång jag ser filmsekvensen med den store tjuren sakta komma gående mot mig, kan jag lätt framkalla lätet och även känna hjärtat slå lite extra. Men, som sagt, felet var enbart mitt. Jag fick några år senare min ljudupptagning med en ny bandspelare och på större säkerhetsavstånd.