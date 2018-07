Efter 24 år riskerar Härdalsyran konkurs. På grund av skogsbränderna runt om i Härjedalen finns det ingen möjlighet för polis och räddningstjänst att vara på plats under festivalen, på torsdagen togs därför beslutet att ställa in.

– Vi accepterar naturligtvis att man drog in tillståndet, säger festivalgeneralen Gunnar Hedin trots att beslutet slår hårt mot ekonomin.