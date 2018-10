Dyrare elavgifter oroar villaägare - Härjeåns: "Myndigheter reglerar vad enskilda bolag kan ta ut"

Flera tusen i skillnad i elnätsavgift mellan kommunerna. Varför det? Villaägarna säger att vissa bolag vill maximera vinsten. Vi frågade Härjeåns Nät AB varför priserna varierar.

De stigande avgifterna för elnät är något som bekymrar Villaägarna, som är en intresseorganisation för villaägare i Sverige, med 320 000 medlemmar. Anna Werner är samhällspolitisk analytiker på Villaägarna, och har tagit fram en kalkyl över de senaste årens prisutveckling för elnäten i Bergs och Härjedalens kommuner.

– Priserna har gått upp de senaste fem åren, de har stigit med nästan 3000 kronor. Det är nära 30 procent, säger Anna Werner.

Enligt statistik som Villaägarna tagit fram är skillnaden stor mellan avgiften för elnätet hos Härjeåns Nät AB och Bergs Tingslags Elektriska AB. Den årliga avgiften vid en användning på 20 000 kilowatt 13018 kronor hos Härjeåns nät och 9834 kronor hos Bergs Tingslags Elekriska. Med de siffrorna är det 3184 kronor dyrare att bo i Överhogdal än i Rätan, fast byarna ligger cirka tre mil från varandra.

– Bolagen har olika prisstrategier, I ena fallet satsar man på att täcka sina kostnader. I det andra fallet vill man maximera vinsten, säger Anna Werner.

Har hon rätt? Vi ställde några frågor till Niklas Köhler, som är VD för Härjeåns Nät AB.

Varför har vi så dyra nätavgifter i Härjedalen, när vi producerar så mycket el?

– Att vi har mycket produktion i Härjedalen har ingen som helst påverkan på elnätspriserna. Den produktion, både vind och vatten som finns i Härjedalen ägs till den största delen av företag som inte har sitt säte här. Fortum äger all produktion i Ljusnan. Den produktion som finns i Härjeåns egna regi är väldigt liten i förhållande till energiomsättningen i nätet. Denna produktion ägs av Härjeåns Kraft AB.

Men betalar inte stora företag som Fortum stora avgifter för att använda vårat nät? Borde det inte bli billigare för oss småkunder då?

-Nej, tvärtom! Det är så stora producenter att det mesta matas ut via regionnätsägarna och stamnätet. Vår egen produktion räcker inte alls till för våra kunder så vi köper in det mesta, bland annat från Fortum.

Varför har Härjeåns en nätavgift på 13018 kr när Bergs Elektriska, som är granne, bara har 9834 kr? Det blir en stor skillnad mellan byar som Överhogdal och Rätan.

– Elnätsverksamheten är ett monopol i Sverige och är därför starkt reglerad av myndigheterna. Det är energimarknadsinspektionen som satt regelverket hur mycket enskilda bolag kan ta ut av kunderna. En bidragande orsak till skillnaden mellan BTEA och Härjeåns Nät är att vi investerat mer pengar i Härjeåns nät och har en större kapitalbas. Bägge bolagen har ett utpräglat glesbygdsnät med många meter ledning per kund. Bergs Tingslags Elektriska AB har 183 meter ledning per kund, och Härjeåns Nät AB har 231 meter per kund. Det innebär att Härjeåns har 26 procent mer ledning per kund. Detta kostar att bygga men även drift och underhåll blir dyrare.

