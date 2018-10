Gratis digitalt träningsprogram för länets gravida

Projektsamarbetet mellan Region Jämtland Härjedalen och företaget Mymowo innebär att länets gravida kvinnor fram till sista april nästa år får fri tillgång till ett digitalt tränings- och rörelseprogram. Ett program som är utformat av en fysioterapeut från regionen och en träningscoach från företaget.

– Man får en kod från sin barnmorska och loggar in via dator, platta eller smartphone och kan då träna under sin graviditet, säger Cecilia Brundin Pettersson.

Runt 1500 av länets invånare är gravida. Cirka 250 av dem har ett BMI på över 30, vilket klassas som fetma. Ett högt BMI vid graviditet innebär ökad risk för komplikationer både under graviditeten och vid själva förlossningen för både kvinnan och barnet.

Sedan 2017 driver regionen därför programmet Viktiga mammor där gravida med ett BMI på 30 eller mer erbjuds stöttning från sin barnmorska där de tillsammans ser över matordning och fysisk aktivitet. Till sin hjälp får dessa kvinnor också gåstavar och stegräknare.

Programmet Viktiga mammor finns kvar men nu erbjuds alltså alla gravida i länet ett gratis digitalt träningsprogram.

– Rörelse är bra för alla och vi ville ta bort fokus på vikt och BMI. Det handlar om att arbeta förebyggande och alla gravida mår bra av att röra sig och vi vill uppmuntra till det. Det handlar också om att lära känna sin kropp och lyssna till den. Vi har redan fått ett bra gensvar, säger Cecilia Brundin Pettersson.

Projektet finansieras genom EU-medel till regionen via Vältel* som fokuserar på E-hälsa.

Rita Sjöström, från FOU, Forskning och utbildning inom Region JH, har tillsammans med Cecilia Brundin Pettersson utformat de enkäter som de gravida får fylla i före och efter projektet.

– Svaren kommer att ligga till grund för utvärderingen när projektet är avslutat, säger Rita Sjöström.

Det Östersundsbaserade företaget Mymowo riktar sig till alla människor som vill komma igång att träna digitalt.

– Vi visste om programmet Viktiga mammor och kände att vi ville nå ut till alla kvinnor som skrivs in på länets mödravårdscentraler, inte bara de med högt BMI. Så vi kontaktade regionen, säger Mattias Rosberg, projektledare Mymowo och berättar om en studie från Karolinska Institutets som visade att mer än 40 procent av alla blivande mammor som skrev in sig hos Mödrahälsovården i Sverige 2016 hade ett BMI på 25 eller mer.

– Den bilden vill vi vara med och förändra, säger han och får medhåll av Ida Fors Källstrand, kommunikationsansvarig Mymowo . Hon påpekar att de kvinnor som inte brukar träna kommer att uppleva den positiva effekten av att de gör något för sig själva och sitt barn i förlängningen.

– Och de som redan tränar kan fortsätta träna. Men träningen ska inte vara prestationsinriktad. Träningen kan medföra att de vanligaste gravidkrämporna som svullnad, värk, illamående och trötthet minskar. Siffror visar också minskade komplikationer vid förlossning. Även efter förlossningen återhämtar sig mamman snabbare om hon tränat, säger Ida Fors Källstrand.

Mymowo s träningsprogram ska ses ett komplement till konditionsträning som promenader eller cykling exempelvis.

– Instruktören visar övningarna med hjälp av två gravida som är med på passen. Nivån bestämmer man själv beroende på hur mycket man kan röra på sig och var i graviditeten man befinner sig, säger Ida Fors Källstrand.

Faktaruta

*Vältel är ett Interregprojekt som drivs av Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag och syftar till att lösa hälso- och vårdutmaningar i med hjälp av digital teknik. Även företag och kommuner är involverade i projektet.

Mymowo är en digital träningstjänst där träningen riktar sig till personer som vill komma igång med en livsstilsförändring genom mer rörelse.